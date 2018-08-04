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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Спартак-2
Cибирь - Спартак-2: обзор матча 04 августа 2018
Cибирь
04.08.2018, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-2
45+3'
П. Киреенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Спартак-2
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Коржунов
78'
75'
Замена
Е. Рудковский
️️️️
А. Воропаев
Желтая карточка
А. Полюткин
55'
46'
Замена
С. Бакаев
️️️️
С. Еременко
46'
Замена
А. Воропаев
️️️️
М. Игнатов
Замена
Р. Парфинович
️️️️
С. Тумасян
46'
ГОЛ! 1:0!
П. Киреенко
45'
+3
Замена
С. Тумасян
️️️️
Е. Чеботару
19'
Замена
А. Коржунов
️️️️
А. Гладышев
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
99
Максим Житнев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
14
Сергей Еременко
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
99
Силванус Нимели
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
17
Артем Коржунов
ЦП
21
Сергей Тумасян
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
10
Егор Рудковский
ЦП
10
Солтмурад Бакаев
ПВ
4-5-1
22
Цыган
2
Аравин
20
Полюткин
25
Смирнов
44
Ларенц
5
Гладышев
6
Свежов
37
Чеботару
8
Макаренко
99
Житнев
13
Киреенко
3-4-2-1
16
Терешкин
95
Гапонов
46
Мамин
39
Маслов
14
Еременко
83
Пантелеев
4
Тюнин
20
Полубояринов
8
Игнатов
19
Руденко
99
Нимели
Коржунов
99
Азаров
99
Азаров
Коржунов
Тумасян
17
Парфинович
17
Парфинович
Тумасян
5
Гладышев
17
Коржунов
17
Коржунов
5
Гладышев
37
Чеботару
21
Тумасян
21
Тумасян
37
Чеботару
Воропаев
10
Рудковский
10
Рудковский
Воропаев
8
Игнатов
36
Воропаев
36
Воропаев
8
Игнатов
14
Еременко
10
Бакаев
10
Бакаев
14
Еременко
Остались в запасе
Cибирь
Спартак-2
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
1
Антон Шитов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Cибирь - Спартак-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Cибирь
Спартак-2
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
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1
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«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
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11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
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1
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