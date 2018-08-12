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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Cибирь
Факел - Cибирь: обзор матча 12 августа 2018
Факел
12.08.2018, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 1
Завершен
Cибирь
84'
В. Галыш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Cибирь
Желтая карточка
С. Орлов
90'
+2
89'
Желтая карточка
А. Макаренко
Замена
Д. Садов
️️️️
С. Цвейба
85'
84'
ГОЛ! 0:1!
В. Галыш
82'
Замена
В. Рыжков
️️️️
А. Коржунов
Замена
А. Арустамян
️️️️
А. Ломакин
78'
68'
Замена
А. Коржунов
️️️️
П. Киреенко
Замена
М. Шогенов
️️️️
А. Мануковский
66'
Замена
С. Орлов
️️️️
М. Бирюков
60'
50'
Желтая карточка
А. Кушнирук
46'
Замена
В. Ларенц
️️️️
Ш. Курбанов
45'
+1
Желтая карточка
Ш. Курбанов
Желтая карточка
С. Цвейба
44'
21'
Замена
А. Полюткин
️️️️
М. Смирнов
Желтая карточка
А. Ломакин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
22
Олег Суворов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Волгин
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
37
Дмитрий Маликов
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
5
Сергей Орлов
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
17
Артем Коржунов
ЦП
21
Сергей Тумасян
ЦП
17
Роман Парфинович
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
4-3-1-2
22
Суворов
13
Кагермазов
55
Осипенко
47
Божин
27
Молодцов
90
Ломакин
8
Мануковский
14
Цвейба
6
Кузьмин
17
Бирюков
10
Лебеденко
4-3-2-1
22
Цыган
5
Кушнирук
33
Курбанов
25
Смирнов
2
Аравин
8
Макаренко
99
Житнев
6
Свежов
88
Галыш
13
Киреенко
99
Азаров
14
Цвейба
88
Садов
88
Садов
14
Цвейба
90
Ломакин
70
Арустамян
70
Арустамян
90
Ломакин
17
Бирюков
5
Орлов
5
Орлов
17
Бирюков
8
Мануковский
8
Шогенов
8
Шогенов
8
Мануковский
13
Киреенко
17
Коржунов
17
Коржунов
13
Киреенко
33
Курбанов
44
Ларенц
44
Ларенц
33
Курбанов
25
Смирнов
20
Полюткин
20
Полюткин
25
Смирнов
Коржунов
28
Рыжков
28
Рыжков
Коржунов
Остались в запасе
Факел
Cибирь
37
Дмитрий Маликов
ЦП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Волгин
21
Сергей Тумасян
ЦП
17
Роман Парфинович
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
Остались в запасе
37
Дмитрий Маликов
ЦП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Остались в запасе
21
Сергей Тумасян
ЦП
17
Роман Парфинович
ЦП
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Сергей Волгин
Статистика матча Факел - Cибирь
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Центральный
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