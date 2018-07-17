Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сергей Волгин

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Васильевич
    Фамилия Волгин
    Гражданство Казахстан
    Дата рождения 5 мая 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Факел 9 3 5 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2018 Томь 2 : 0 Факел
    22.07.2018 Факел 1 : 2 Сочи
    29.07.2018 Авангард 1 : 0 Факел
    04.08.2018 Факел 3 : 0 Шинник
    08.08.2018 Спартак-2 2 : 1 Факел
    12.08.2018 Факел 0 : 1 Сибирь
    18.08.2018 Факел 2 : 0 Химки
    26.08.2018 Ротор 1 : 2 Факел
    01.09.2018 Факел 2 : 2 Зенит-2
    • Читайте нас: 
    11