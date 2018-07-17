Сергей Волгин
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Волгин
|Гражданство
|Казахстан
|Дата рождения
|5 мая 1960
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Волгин
|Гражданство
|Казахстан
|Дата рождения
|5 мая 1960
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Факел
|9
|3
|5
|1
|Дата
|Матч
|17.07.2018
|Томь
|2 : 0
|Факел
|22.07.2018
|Факел
|1 : 2
|Сочи
|29.07.2018
|Авангард
|1 : 0
|Факел
|04.08.2018
|Факел
|3 : 0
|Шинник
|08.08.2018
|Спартак-2
|2 : 1
|Факел
|12.08.2018
|Факел
|0 : 1
|Сибирь
|18.08.2018
|Факел
|2 : 0
|Химки
|26.08.2018
|Ротор
|1 : 2
|Факел
|01.09.2018
|Факел
|2 : 2
|Зенит-2