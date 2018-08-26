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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Химки
Cибирь - Химки: обзор матча 26 августа 2018
Cибирь
26.08.2018, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 2
Завершен
Химки
20'
А. Макаренко
25'
А. Смирнов
60'
М. Петрусев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Химки
90'
+1
Замена
Е. Данилкин
️️️️
А. Смирнов
86'
Замена
А. Моргунов
️️️️
К. Алиев
76'
Замена
А. Мостовой
️️️️
А. Корян
68'
Замена
И. Портнягин
️️️️
Р. Болов
Желтая карточка
А. Полюткин
63'
Желтая карточка
А. Аравин
62'
60'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Петрусев
Замена
А. Коржунов
️️️️
П. Киреенко
57'
Желтая карточка
В. Свежов
56'
Замена
С. Тумасян
️️️️
Р. Беляев
46'
25'
ГОЛ! 1:1!
А. Смирнов
ГОЛ! 1:0!
А. Макаренко
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Cибирь
1
Владислав Иванов
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
17
Артем Коржунов
ЦП
21
Сергей Тумасян
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
Химки
78
Денис Кавлинов
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
9
Максим Яковлев
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
4-3-1-2
22
Цыган
2
Аравин
5
Кушнирук
20
Полюткин
44
Ларенц
8
Макаренко
99
Житнев
6
Свежов
13
Киреенко
7
Беляев
99
Азаров
3-3-2-2
18
Исупов
52
Мильдзихов
25
Филин
96
Смирнов
8
Талалай
52
Нетфуллин
2
Димидко
77
Корян
8
Петрусев
88
Болов
10
Алиев
13
Киреенко
17
Коржунов
17
Коржунов
13
Киреенко
7
Беляев
21
Тумасян
21
Тумасян
7
Беляев
10
Алиев
14
Моргунов
14
Моргунов
10
Алиев
96
Смирнов
15
Данилкин
15
Данилкин
96
Смирнов
77
Корян
77
Мостовой
77
Мостовой
77
Корян
88
Болов
97
Портнягин
97
Портнягин
88
Болов
Остались в запасе
Cибирь
Химки
1
Владислав Иванов
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
78
Денис Кавлинов
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
24
Илья Белоус
ЦФ
Остались в запасе
1
Владислав Иванов
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
24
Илья Белоус
ЦФ
Статистика матча Cибирь - Химки
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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