Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
21
10
7
55
35
20
73
38
19
12
7
63
34
29
69
38
17
13
8
40
25
15
64
38
18
8
12
41
31
10
62
38
17
10
11
65
53
12
61
38
16
12
10
42
31
11
60
38
15
13
10
46
41
5
58
38
16
8
14
48
42
6
56
38
14
11
13
47
49
-2
53
38
12
15
11
45
52
-7
51
38
12
14
12
34
36
-2
50
38
12
11
15
37
46
-9
47
38
10
17
11
29
28
1
47
38
12
10
16
45
47
-2
46
38
10
14
14
32
44
-12
44
38
10
12
16
38
52
-14
42
38
9
14
15
36
40
-4
41
38
8
13
17
28
45
-17
37
38
5
16
17
30
46
-16
31
38
7
7
24
33
57
-24
28
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
13
5
1
28
7
21
44
19
11
6
2
29
16
13
39
19
11
5
3
31
17
14
38
19
11
4
4
22
12
10
37
19
10
5
4
35
23
12
35
19
10
5
4
30
18
12
35
19
10
5
4
25
17
8
35
19
9
8
2
24
14
10
35
19
8
7
4
29
21
8
31
19
8
6
5
20
17
3
30
19
8
5
6
21
22
-1
29
19
8
4
7
14
12
2
28
19
6
7
6
27
24
3
25
19
6
7
6
21
23
-2
25
19
5
10
4
21
16
5
25
19
6
6
7
13
14
-1
24
19
5
8
6
20
23
-3
23
19
5
7
7
20
21
-1
22
19
5
6
8
17
22
-5
21
19
4
4
11
20
28
-8
16
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
10
5
4
24
18
6
35
19
9
7
3
33
16
17
34
19
7
5
7
20
24
-4
26
19
7
5
7
30
30
0
26
19
6
8
5
24
29
-5
26
19
7
4
8
18
17
1
25
19
7
4
8
19
19
0
25
19
5
8
6
21
24
-3
23
19
6
4
9
18
28
-10
22
19
6
3
10
18
23
-5
21
19
5
6
8
12
21
-9
21
19
4
8
7
14
19
-5
20
19
4
8
7
12
18
-6
20
19
2
13
4
15
16
-1
19
19
5
2
12
19
26
-7
17
19
4
4
11
15
24
-9
16
19
2
7
10
17
30
-13
13
19
2
7
10
15
31
-16
13
19
3
3
13
13
29
-16
12
19
0
9
10
10
25
-15
9
❗Тюмень: -6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире