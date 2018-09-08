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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Ротор
Cибирь - Ротор: обзор матча 08 сентября 2018
Cибирь
08.09.2018, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 1
Завершен
Ротор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Cибирь - Ротор
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
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Ротор
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
Вчера, 09:32
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1 ноября
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«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
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2019.08.13 13:29
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Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
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22 октября
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