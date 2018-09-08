ФНЛ. «Зенит-2» сыграл вничью в первом матче Радимова, «Спартак-2» проиграл впервые за шесть туров

«Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду» в гостевом матче 10-го тура ФНЛ. Это поражение стало для москвичей первым за последние шесть игр.

«Зенит-2» поделил очки с «Химками» в первом матче Владислава Радимова после его возвращения на пост старшего тренера команды..

Россия. Первенство ФНЛ. 10-й тур

СКА-Хабаровск – Сочи – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Миладинович, 2; 1:1 – Дедечко, 21 (с пенальти); 2:1 – Зайцев, 35; 2:2 – Обольский, 58.

Сибирь – Ротор – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Николаев, 16; 1:1 – Макаренко, 53.

Удаление: нет – Завезен, 58.

Тюмень – Луч – 0:0

Удаление: нет – Прокофьев, 83.

Нижний Новгород – Спартак-2 – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Аюпов, 7; 2:0 – Аюпов, 32; 2:1 – Руденко, 81; 3:1 – Чирьяк, 90.

Зенит-2 – Химки – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Бугриев, 19; 1:1 – Алиев, 42; 1:2 – Портнягин, 71; 2:2 – Прудников, 80.

Балтика – Факел – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Лебеденко, 58; 0:2 – Бирюков, 64.

Удаление: нет – Цвейба, 72.

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