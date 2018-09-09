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Материалы

Зенит-2 - Химки

08.09.2018, Суббота, 16:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. ФНЛ, 10 тур Зенит-2 - Химки
Россия. ФНЛ (2017/2018)
36 тур
2 мая, среда 17:00 Зенит-2 1:0 Химки
18 тур
14 октября, суббота 18:00 Химки 1:1 Зенит-2
Россия. ФНЛ (2016/2017)
33 тур
23 апреля, воскресенье 19:00 Зенит-2 1:3 Химки
15 тур
2 октября, воскресенье 14:00 Химки 2:1 Зенит-2
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
27 тур
18 мая, понедельник 18:00 Химки 2:2 Зенит-2
13 тур
29 сентября, понедельник 17:30 Зенит-2 0:1 Химки
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
29 тур
7 мая, среда 14:00 Зенит-2 1:3 Химки
7 тур
15 августа, четверг 19:00 Химки 2:0 Зенит-2
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тамбов 38 21 10 7 55:35 +20 73
2. Сочи 38 19 12 7 63:34 +29 69
3. Томь 38 17 13 8 40:25 +15 64
4. Пари НН 38 18 8 12 41:31 +10 62
5. Чертаново 38 17 10 11 65:53 +12 61
6. Шинник 38 16 12 10 42:31 +11 60
7. СКА-Хабаровск 38 15 13 10 46:41 +5 58
8. Авангард Кур 38 16 8 14 48:42 +6 56
9. Химки 38 14 11 13 47:49 -2 53
10. Краснодар-2 38 12 15 11 45:52 -7 51
11. Ротор 38 12 14 12 34:36 -2 50
12. Мордовия 38 12 11 15 37:46 -9 47
13. Луч 38 10 17 11 29:28 +1 47
14. Спартак-2 38 12 10 16 45:47 -2 46
15. Армавир 38 10 14 14 32:44 -12 44
16. Балтика 38 10 12 16 38:52 -14 42
17. Факел 38 9 14 15 36:40 -4 41
18. Сибирь 38 8 13 17 28:45 -17 37
19. Зенит-2 38 7 7 24 33:57 -24 28
20. Тюмень * 38 5 16 17 30:46 -16 25
* - Тюмень: снято 6
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