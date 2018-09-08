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Материалы

СКА-Хабаровск - Сочи

08.09.2018, Суббота, 11:00 мск Хабаровск, стадион им. В.И. Ленина Россия. ФНЛ, 10 тур СКА-Хабаровск - Сочи
Россия. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
25 октября, среда 11:30 СКА-Хабаровск 2:0 Сочи
Россия. ФНЛ (2014/2015)
31 тур
11 мая, понедельник 13:00 Сочи 1:2 СКА-Хабаровск
15 тур
19 октября, воскресенье 09:00 СКА-Хабаровск 3:1 Сочи
Россия. ФНЛ (2013/2014)
24 тур
17 ноября, воскресенье 07:30 СКА-Хабаровск 1:1 Сочи
6 тур
2 августа, пятница 18:00 Сочи 0:0 СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ (2012/2013)
23 тур
11 марта, понедельник 16:00 Сочи 1:2 СКА-Хабаровск
7 тур
17 августа, пятница 12:00 СКА-Хабаровск 2:1 Сочи
Россия. Первый дивизион 2010
30 тур
14 сентября, вторник 12:00 СКА-Хабаровск 0:1 Сочи
10 тур
13 мая, четверг 18:30 Сочи 2:1 СКА-Хабаровск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тамбов 38 21 10 7 55:35 +20 73
2. Сочи 38 19 12 7 63:34 +29 69
3. Томь 38 17 13 8 40:25 +15 64
4. Пари НН 38 18 8 12 41:31 +10 62
5. Чертаново 38 17 10 11 65:53 +12 61
6. Шинник 38 16 12 10 42:31 +11 60
7. СКА-Хабаровск 38 15 13 10 46:41 +5 58
8. Авангард Кур 38 16 8 14 48:42 +6 56
9. Химки 38 14 11 13 47:49 -2 53
10. Краснодар-2 38 12 15 11 45:52 -7 51
11. Ротор 38 12 14 12 34:36 -2 50
12. Мордовия 38 12 11 15 37:46 -9 47
13. Луч 38 10 17 11 29:28 +1 47
14. Спартак-2 38 12 10 16 45:47 -2 46
15. Армавир 38 10 14 14 32:44 -12 44
16. Балтика 38 10 12 16 38:52 -14 42
17. Факел 38 9 14 15 36:40 -4 41
18. Сибирь 38 8 13 17 28:45 -17 37
19. Зенит-2 38 7 7 24 33:57 -24 28
20. Тюмень * 38 5 16 17 30:46 -16 25
* - Тюмень: снято 6
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