ФНЛ. «Тамбов» сыграл вничью с «Тюменью», «Авангард» – с «Нижним Новгородом»

«Тамбов» потерял очки в матче 26-го тура ФНЛ с «Тюменью».
В других встречах «Авангард» не смог победить «Нижний Новгород», а «Чертаново» уступил «Мордовии».
Россия. Первенство ФНЛ. 26-й тур
Голы: 0:1 – Чеботару, 13; 1:1 – Петрусев, 90+5.
Голы: 1:0 – Гелоян, 31.
Голы: 0:1 – Гордюшенко, 3; 1:1 – Чернышов, 86.
Авангард – Нижний Новгород – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Палиенко, 3; 1:1 – Григорьев, 63 (с пенальти).
Чертаново – Мордовия – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Дворецков, 81; 0:2 – Орлов, 84.
Голы: 1:0 – Горбунов, 22.