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    ФНЛ. «Тамбов» сыграл вничью с «Тюменью», «Авангард» – с «Нижним Новгородом»

    «Тамбов» потерял очки в матче 26-го тура ФНЛ с «Тюменью».

    В других встречах «Авангард» не смог победить «Нижний Новгород», а «Чертаново» уступил «Мордовии».

    Россия. Первенство ФНЛ. 26-й тур

    Химки – Сибирь – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Чеботару, 13; 1:1 – Петрусев, 90+5.

    Шинник – Балтика – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гелоян, 31.

    Тамбов – Тюмень – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гордюшенко, 3; 1:1 – Чернышов, 86.

    Авангард – Нижний Новгород – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Палиенко, 3; 1:1 – Григорьев, 63 (с пенальти).

    Чертаново – Мордовия – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дворецков, 81; 0:2 – Орлов, 84.

    Факел – Ротор – 0:0

    Сочи – Армавир – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Горбунов, 22.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2019 17:59
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