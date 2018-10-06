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    ФНЛ. «Зенит-2» сыграл вничью с «Армавиром», «Сибирь» в большинстве не смогла обыграть «Томь»

    «Томь» сыграла вничью с «Сибирью» в матче 15-го тура ФНЛ – 1:1. Томский клуб с 31 очков занимает первую строчку в таблице, «Сибирь» с 14-ю очками идет на 18-м месте.

    Результаты других матчей:

    Первенство ФНЛ. 15-й тур

    Томь (Томск) – Сибирь (Новосибирск) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Лисников, 72; 1:1 – Васильев, 84.

    Удаление: Шалаев, 27 – нет.

    Шинник (Ярославль) – Тамбов – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Камилов, 26; 2:0 – Самодин, 52; 3:0 – Самодин, 89.

    Спартак-2 (Москва) – Тюмень – 0:0

    Зенит-2 (Санкт-Петербург)– Армавир – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Прудников, 34; 1:1 – Падерин, 37.

    Химки – СКА-Хабаровск (Хабаровск)– 0:0

    Ротор (Волгоград)– Краснодар-2 – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Николаев, 66.

    Авангард (Курск) – Чертаново (Москва) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Акбашев, 36; 1:1 – Глушенков, 37; 2:1 – Акбашев, 90+2.

    Балтика (Калининград) – Нижний Новгород – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Таказов, 21; 1:1 – Симанов, 40; 1:2 – Палиенко, 68.

    Факел (Воронеж) – Мордовия (Саранск) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Дворецков, 15; 0:2 – Мухаметшин, 20; 1:2 – Афанасьев, 75.

    Сочи – Луч (Владивосток) – 2:2 (2:2)

    Голы: 0:1 – Суслов, 4; 0:5 – Прокофьев, 5; 1:2 – Бурмистров, 9; 2:2 – Барсов, 44.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2018 22:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 7 октября 2018, 01:17

      «Томь» не смогла обыграть «Сибирь»
      с удалением на 27 минуте?

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