Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ФНЛ. «Шинник» победил в Волгограде, «Сибирь» в большинстве обыграла «Факел»

    Встреча 24-го тура ФНЛ «Ротор»«Шинник» завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе ярославского клуба забили Сергей Самодин, Павел Деобальд и Валерий Цховребов. Гол в составе хозяев провел Олег Николавев.

    В параллельном матче «Сибирь» обыграла «Факел» – 2:0.

    Первенство ФНЛ. 23-й тур

    Ротор (Волгоград) – Шинник (Ярославль) – 1:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Николаев, 17; 1:1 – Самодин, 25; 1:2 – Деобальд, 44; 1:3 – Цховребов, 69.

    Сибирь (Новосибирск) – Факел (Воронеж) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Киреенко, 40; 2:0 – Чеботару, 45+1.

    Удаления: нет – Макарчук, 78.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.11.2018 14:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 24 ноября 2018, 15:06

      ну все до весны надо менять тренера

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 