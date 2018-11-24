ФНЛ. «Шинник» победил в Волгограде, «Сибирь» в большинстве обыграла «Факел»

ну все до весны надо менять тренера
Встреча 24-го тура ФНЛ «Ротор» – «Шинник» завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе ярославского клуба забили Сергей Самодин, Павел Деобальд и Валерий Цховребов. Гол в составе хозяев провел Олег Николавев.
В параллельном матче «Сибирь» обыграла «Факел» – 2:0.
Первенство ФНЛ. 23-й тур
Ротор (Волгоград) – Шинник (Ярославль) – 1:3 (1:2)
Голы: 1:0 – Николаев, 17; 1:1 – Самодин, 25; 1:2 – Деобальд, 44; 1:3 – Цховребов, 69.
Сибирь (Новосибирск) – Факел (Воронеж) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Киреенко, 40; 2:0 – Чеботару, 45+1.
Удаления: нет – Макарчук, 78.