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    ФНЛ. Лидер таблицы «Тамбов» пропустил 3 мяча от «Сочи» и другие результаты

    Встреча 31-го тура первенства ФНЛ «Тамбов»«Сочи» завершилась победой гостей со счетом 3:0.

    Голы забили Евгений Песегов, Игорь Юрганов и Максим Барсов.

    Тамбовский клуб с 61-м очком сохранил лидерство в турнирной таблице. Отставание от «Томи» – пять очков. У сочинской команды теперь 55 очков и по-прежнему третья строчка.

    Этот и другие результаты представлены ниже.

    Россия. Первенство ФНЛ. 30-й тур

    Тамбов – Сочи – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Песегов, 19; 0:2 – Юрганов, 22; 0:3 – Барсов, 90.

    СКА-Хабаровск – Спартак-2 (Москва) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Базелюк, 90+4.

    Сибирь (Новосибирск) – Луч (Владивосток) – 0:0

    Чертаново (Москва) – Томь (Томск) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ставпец, 32; 1:1 – Сарвели, 45+1.

    Удаления: нет – Калинский, 89.

    Тюмень – Авангард (Курск) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Федчук, 55.

    Краснодар-2 – Факел (Воронеж) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Лебеденко, 25; 0:2 – Божин, 65; 1:2 – Парадин, 69.

    Мордовия (Саранск) – Шинник (Ярославль) – 0:0

    Нижний Новгород – Ротор (Волгоград) – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Абазов, 13; 1:1 – Муллин, 17; 1:2 – Муллин, 56; 1:3 – Попов, 58.

    Армавир – Химки – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рязанцев, 20 (с пенальти); 0:2 – Кухарчук, 76.

    Балтика (Калининград) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Вяткин, 10; 0:2 – Маркин, 39.

    Удаления: Тишкин, 58 – нет.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир

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