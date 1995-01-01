ФНЛ. «Тамбов» и «Томь» сыграли вничью, «Спартак-2» проиграл «Краснодару-2» и другие результаты

Завершились матчи 30-го тура Футбольной национальной лиги.
В главной игре дня встречались лидеры первенства «Томь» и «Тамбов», встреча завершилась вничью – 1:1.
Россия. Первенство ФНЛ. 30-й тур
Луч (Владивосток) – Чертаново (Москва) – 0:0
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Шинник (Ярославль) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Алейник, 28.
Томь (Томск) – Тамбов – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Обухов, 76 (с пенальти); 1:1 – Гасилин, 86 (с пенальти).
Ротор (Волгоград) – Балтика (Калининград) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Султонов, 48.
Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Сибирь (Новосибирск) – 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Еловских, 15; 1:1 – Галыш, 44; 1:2 – Азаров, 70; 2:2 – Мостовой, 87 (с пенальти).
Спартак-2 (Москва) – Краснодар-2 (Краснодар) – 2:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Онугха, 32; 0:2 – Онугха, 57; 1:2 – Руденко, 61; 2:2 – Бакаев, 71; 2:3 – Григорян, 81.
Химки – Нижний Новгород – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Скворцов, 80; 0:2 – Делькин, 89.
Авангард (Курск) – Мордовия (Саранск) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Гоцук, 65; 2:0 – Федотов, 90.
Факел (Воронеж) – Армавир – 0:0
Голы: 0:1 – Чудин, 61; 1:1 – Песегов, 77 (с пенальти).