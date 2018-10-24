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    ФНЛ. «Спартак-2» ушел от поражения в матче с «Лучом», «Томь» благодаря победе над «Шинником» вышла на первое место

    Завершились некоторые матчи 18 тура ФНЛ. «Спартак-2» ушел от поражения в игре против «Луча». В последние десять минут ничью для красно-белых принес Сильванус Нимели.

    «Томь» победила дома всухую гостей из Ярославля. Эти три очка позволили сибирякам выйти в лидеры турнирной таблицы.

    Первенство ФНЛ. 18-й тур

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Балтика (Калининград) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Шаваев, 77 (с пенальти); 1:1 – Хомуха, 80.

    Удаления: Опарин, 74 – Дядюн, 74.

    Спартак-2 (Москва) – Луч (Владивосток) – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Пантелеев, 12; 1:1 – Машнев, 22; 1:2 – Замалиев, 47; 2:2 – Нимели, 90.

    Томь (Томск) – Шинник (Ярославль) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Зуйков, 3 (с пенальти); 2:0 – Клещенко, 83.

    Сибирь (Новосибирск) – Армавир – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Падерин, 12.

    Удаления: нет – Безлихотнов, 53 (вторая ж.к.).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2018 17:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +209

      Горький565 25 октября 2018, 11:29

      Нижний в вышку!!!!!!

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 24 октября 2018, 17:52

      Фу - опять эта Томь в Премьер Лигу лезет -а потом опять будут всем подряд писать -спасите, помогите, денег нету!!!

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