ФНЛ. «Спартак-2» ушел от поражения в матче с «Лучом», «Томь» благодаря победе над «Шинником» вышла на первое место

Завершились некоторые матчи 18 тура ФНЛ. «Спартак-2» ушел от поражения в игре против «Луча». В последние десять минут ничью для красно-белых принес Сильванус Нимели.

«Томь» победила дома всухую гостей из Ярославля. Эти три очка позволили сибирякам выйти в лидеры турнирной таблицы.

Первенство ФНЛ. 18-й тур

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Балтика (Калининград) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Шаваев, 77 (с пенальти); 1:1 – Хомуха, 80.

Удаления: Опарин, 74 – Дядюн, 74.

Спартак-2 (Москва) – Луч (Владивосток) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Пантелеев, 12; 1:1 – Машнев, 22; 1:2 – Замалиев, 47; 2:2 – Нимели, 90.

Томь (Томск) – Шинник (Ярославль) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Зуйков, 3 (с пенальти); 2:0 – Клещенко, 83.

Сибирь (Новосибирск) – Армавир – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Падерин, 12.

Удаления: нет – Безлихотнов, 53 (вторая ж.к.).

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