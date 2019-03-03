Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФНЛ. «Чертаново» обыграл «СКА-Хабаровск», «Спартак-2» в большинстве не смог победить «Ротор»

    «Чертаново» в гостях одержал победу над «СКА-Хабаровск» в матче 25-го тура ФНЛ.

    В другой встрече «Спартак-2» на выезде не сумел обыграть «Ротор», несмотря на то, что с девятой минуты играл в большинстве после удаления Александра Кацалапова.

    В еще одном матче «Сибирь» на своем поле победила «Тюмень».

    Россия. Первенство ФНЛ. 25-й тур

    СКА-Хабаровск – Чертаново – 1:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Хомуха, 6; 1:1 – Ежов, 26; 1:2 – Колесниченко, 33; 1:3 – Колесниченко, 70.

    Удаления: Радченко, 84 – Цыпченко, 84.

    Ротор – Спартак-2 – 0:0

    Удаление: Кацалапов, 9 – нет.

    Сибирь – Тюмень – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дудолев, 22;02:0 – Киреенко, 40.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2019 14:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +886

      kolyma999 3 марта 2019, 16:40

      Было бы интересно посмотреть на Чертаново в РПЛ,симпатичная команда.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11