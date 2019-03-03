ФНЛ. «Чертаново» обыграл «СКА-Хабаровск», «Спартак-2» в большинстве не смог победить «Ротор»

«Чертаново» в гостях одержал победу над «СКА-Хабаровск» в матче 25-го тура ФНЛ.

В другой встрече «Спартак-2» на выезде не сумел обыграть «Ротор», несмотря на то, что с девятой минуты играл в большинстве после удаления Александра Кацалапова.

В еще одном матче «Сибирь» на своем поле победила «Тюмень».

Россия. Первенство ФНЛ. 25-й тур

СКА-Хабаровск – Чертаново – 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Хомуха, 6; 1:1 – Ежов, 26; 1:2 – Колесниченко, 33; 1:3 – Колесниченко, 70.

Удаления: Радченко, 84 – Цыпченко, 84.

Ротор – Спартак-2 – 0:0

Удаление: Кацалапов, 9 – нет.

Сибирь – Тюмень – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дудолев, 22;02:0 – Киреенко, 40.

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