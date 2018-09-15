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    ФНЛ. «Зенит-2» сыграл вничью с «Ротором», санкт-петербуржцы не побеждают в 11 матчах

    «Зенит-2» сыграл вничью с «Ротором» в матче 11-го тура ФНЛ со счетом 1:1. Санкт-петербуржцы ни разу не побеждали в этом сезоне, дважды команда сыграла вничью.

    Первенство ФНЛ. 11-й тур

    Ротор (Волгоград) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Пенчиков, 65: 1:1 – Обдулавов, 90.

    Сочи – Мордовия (Саранск) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мухаметшин, 85; 0:2 – Обухов, 90.

    Чертаново (Москва) – Сибирь (Новосибирск) – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Курбанов, 1:1 – Бартасевич, 84; 2:1 – Колесниченко, 90.

    Факел (Воронеж) – Нижний Новгород – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Лебеденко, 89.

    Нереализованный пенальти: Ломакин, 67 – нет.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2018 19:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 15 сентября 2018, 23:43

      Поколение такое подошло в Питере. Сытые дети богатых пытаются стать миллионерами, гоняя мяч.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Бриг 16 сентября 2018, 14:00

      нет,это просто последствие уничтожения советской системы спорт школ в Спб.Академия Зенита просто бесполезная херня.

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