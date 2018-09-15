ФНЛ. «Зенит-2» сыграл вничью с «Ротором», санкт-петербуржцы не побеждают в 11 матчах

«Зенит-2» сыграл вничью с «Ротором» в матче 11-го тура ФНЛ со счетом 1:1. Санкт-петербуржцы ни разу не побеждали в этом сезоне, дважды команда сыграла вничью.

Первенство ФНЛ. 11-й тур

Ротор (Волгоград) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Пенчиков, 65: 1:1 – Обдулавов, 90.

Сочи – Мордовия (Саранск) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Мухаметшин, 85; 0:2 – Обухов, 90.

Чертаново (Москва) – Сибирь (Новосибирск) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Курбанов, 1:1 – Бартасевич, 84; 2:1 – Колесниченко, 90.

Факел (Воронеж) – Нижний Новгород – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Лебеденко, 89.

Нереализованный пенальти: Ломакин, 67 – нет.

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