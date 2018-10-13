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    ФНЛ. «Спартак-2» уступил лидеру «Тамбову», «Томь» победила «Сочи», «Авангард» проиграл «Лучу»

    Возглавляющий турнирную таблицу ФНЛ «Тамбов» победил «Спартак-2» в матче 16-го тура. Еще один лидер «Томь» с минимальным счетом обыграла «Сочи».

    «Зенит-2» вновь проиграл – «Краснодару-2». Петербуржцы продолжают занимать последнюю строчку, набрав лишь семь очков.

    Россия. Первенство ФНЛ. 16-й тур

    СКА-Хабаровск – Ротор – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Муллин, 66.

    Луч – Авангард – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Хлебородов, 77.

    Сибирь – Нижний Новгород – 0:0

    Томь – Сочи – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Казаев, 83.

    Тамбов – Спартак-2 – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Рагулкин, 83; 2:0 – Себай, 90+3.

    Чертаново – Шинник – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Камилов, 55 (с пенальти).

    Краснодар-2 – Зенит-2 – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мацукатов, 62 (с пенальти); 2:0 – Игнатьев, 86; 2:1 – Казаков, 90+1.

    Мордовия – Химки – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Алиев, 6; 1:1 – Киреев, 77.

    Армавир – Балтика – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Падерин, 9; 2:0 – Мирошниченко, 42; 2:1 – Григорьев, 87; 2:2 – Каленкович, 90+5.

    Удаления: Мирошниченко, 86 – Буйволов, 46.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир

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    13.10.2018 18:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 13 октября 2018, 20:46

      Нет комментариев. Тамбов стал первым только за счёт второго гола по забитым мячам (разность с Томью одинакова). Сенин Себаи - лучший.

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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik > vick-north-west 19 октября 2018, 23:29

      Тамбов обыграл Томь дома 3-0, поэтому Тамбов был бы впереди даже обыграв 1-0 Спартак-2.

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