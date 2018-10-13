ФНЛ. «Спартак-2» уступил лидеру «Тамбову», «Томь» победила «Сочи», «Авангард» проиграл «Лучу»

Нет комментариев. Тамбов стал первым только за счёт второго гола по забитым мячам (разность с Томью одинакова). Сенин Себаи - лучший.
Возглавляющий турнирную таблицу ФНЛ «Тамбов» победил «Спартак-2» в матче 16-го тура. Еще один лидер «Томь» с минимальным счетом обыграла «Сочи».
«Зенит-2» вновь проиграл – «Краснодару-2». Петербуржцы продолжают занимать последнюю строчку, набрав лишь семь очков.
Россия. Первенство ФНЛ. 16-й тур
СКА-Хабаровск – Ротор – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Муллин, 66.
Гол: 1:0 – Хлебородов, 77.
Сибирь – Нижний Новгород – 0:0
Гол: 1:0 – Казаев, 83.
Тамбов – Спартак-2 – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Рагулкин, 83; 2:0 – Себай, 90+3.
Чертаново – Шинник – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Камилов, 55 (с пенальти).
Краснодар-2 – Зенит-2 – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Мацукатов, 62 (с пенальти); 2:0 – Игнатьев, 86; 2:1 – Казаков, 90+1.
Голы: 0:1 – Алиев, 6; 1:1 – Киреев, 77.
Голы: 1:0 – Падерин, 9; 2:0 – Мирошниченко, 42; 2:1 – Григорьев, 87; 2:2 – Каленкович, 90+5.
Удаления: Мирошниченко, 86 – Буйволов, 46.