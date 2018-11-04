ФНЛ. «Спартак-2» проиграл «Авангарду», «Тамбов» победил «Балтику» и вернулся на первое место

«Тамбов» обыграл «Балтику» во встрече 20-го тура ФНЛ и вернулся на первую строчку в турнирной таблице.

В других матчах «Спартак-2» на выезде уступил «Авангарду», а «Чертаново» разгромил «Зенит-2».

Россия. Первенство ФНЛ. 20-й тур

СКА-Хабаровск – Краснодар-2 – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Казанков, 25; 1:1 – Халназаров, 34; 2:1 – Алейник, 50; 2:2 – Таранов, 56.

Луч – Ротор – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Замалиев, 31 (с пенальти).

Томь – Химки – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ставпец, 29; 2:0 – Ставпец, 38

Шинник – Сибирь – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Камилов, 38; 1:1 – Житнев, 70; 2:1 – Деобальд, 82.

Авангард – Спартак-2 – 3:2 ()

Голы: 1:0 – Минаев, 36; 1:1 – Мелкадзе, 47; 2:1 – Минаев, 53; 2:2 – Нимели, 64; 3:2 – Акбашев, 72.

Удаления: нет – Мелкадзе, 50.

Чертаново – Зенит-2 – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Сарвели, 1; 2:0 – Зиньковский, 27; 3:0 – Глушенков, 45; 4:0 – Глушенков, 47.

Удаления: нет – Терентьев, 67.

Тюмень – Нижний Новгород – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Васиев. 42; 2:0 – Карпов, 63; 2:1 – Игнатович, 80.

Сочи – Факел – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бирюков, 31; 0:2 – Афанасьев, 75.

Мордовия – Армавир – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Обухов, 7; 1:1 – Безлихотный, 76; 2:1 – Мухаметшин, 83.

Удаления: нет – Кутин, 87.

Тамбов – Балтика – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Овсиенко, 2; 2:0 – Мамтов, 90 (с пенальти).

Удаления: нет – Крючков, 90+4.

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