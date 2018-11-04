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    ФНЛ. «Спартак-2» проиграл «Авангарду», «Тамбов» победил «Балтику» и вернулся на первое место

    «Тамбов» обыграл «Балтику» во встрече 20-го тура ФНЛ и вернулся на первую строчку в турнирной таблице.

    В других матчах «Спартак-2» на выезде уступил «Авангарду», а «Чертаново» разгромил «Зенит-2».

    Россия. Первенство ФНЛ. 20-й тур

    СКА-Хабаровск – Краснодар-2 – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Казанков, 25; 1:1 – Халназаров, 34; 2:1 – Алейник, 50; 2:2 – Таранов, 56.

    Луч – Ротор – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Замалиев, 31 (с пенальти).

    Томь – Химки – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ставпец, 29; 2:0 – Ставпец, 38

    Шинник – Сибирь – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Камилов, 38; 1:1 – Житнев, 70; 2:1 – Деобальд, 82.

    Авангард – Спартак-2 – 3:2 ()

    Голы: 1:0 – Минаев, 36; 1:1 – Мелкадзе, 47; 2:1 – Минаев, 53; 2:2 – Нимели, 64; 3:2 – Акбашев, 72.

    Удаления: нет – Мелкадзе, 50.

    Чертаново – Зенит-2 – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Сарвели, 1; 2:0 – Зиньковский, 27; 3:0 – Глушенков, 45; 4:0 – Глушенков, 47.

    Удаления: нет – Терентьев, 67.

    Тюмень – Нижний Новгород – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Васиев. 42; 2:0 – Карпов, 63; 2:1 – Игнатович, 80.

    Сочи – Факел – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бирюков, 31; 0:2 – Афанасьев, 75.

    Мордовия – Армавир – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Обухов, 7; 1:1 – Безлихотный, 76; 2:1 – Мухаметшин, 83.

    Удаления: нет – Кутин, 87.

    Тамбов – Балтика – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Овсиенко, 2; 2:0 – Мамтов, 90 (с пенальти).

    Удаления: нет – Крючков, 90+4.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2018 18:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 4 ноября 2018, 19:51

      Ну, Тамбов - чемпион!
      В премьер-лиге будет он.
      Стадион пусть маловат,
      Но игра - 100 кВт!

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 ноября 2018, 19:11

      Браво, Авангард! Осталось 18 шагов до РПЛ !

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