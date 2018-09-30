ФНЛ. «Зенит-2» проиграл 10-й матч в сезоне, «Спартак-2» победил «Мордовию» и вышел на второе место

«Зенит-2» проиграл «Нижнему Новгороду» в матче 14-го тура ФНЛ. Это поражение стало для петербуржцев 10-м в нынешнем сезоне. Они занимают последнее место.

«Спартак-2» благодаря голу Владислава Пантелеева победил «Мордовию», набрал 29 очков и переместился на вторую строчку в турнирной таблице.

Россия. Первенство ФНЛ. 14-й тур

СКА-Хабаровск – Факел – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Секульски, 46; 1:1 – Мануковский, 50; 2:1 – Кабаев, 56.

Сибирь – Балтика – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Галыш, 58; 1:1 – Магаль, 61; 2:1 – Галыш, 76.

Тюмень – Шинник – 3:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Шайморданов, 18; 1:1 – Теленков, 28; 2:1 – Лаук, 29; 2:2 – Нарылков, 39; 3:2 – Рябокобыленко, 90+3.

Нижний Новгород – Зенит-2 – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Палиенко, 11.

Мордовия – Спартак-2 – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Пантелеев, 57.

Чертаново – Сочи – 2:6 (1:2)

Голы: 0:1 – Барсов, 30; 1:1 – Сарвели, 36; 1:2 – Соловьев, 40; 1:3 – Барсов, 46; 1:4 – Редькович, 67 (автогол); 2:4 – Цыпченко, 87; 2:5 – Обольский, 89; 2:6 – Горбунов, 90+1.

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