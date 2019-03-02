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    «Сибирь» получит из госбюджета 250 миллионов рублей

    Правительство Новосибирской области решило финансово помочь «Сибири». Клуб получит 250 миллионов рублей.

    «Правительством Новосибирской области одобрено предоставление финансовой поддержки футбольному клубу «Сибирь».

    Соответствующее постановление одобрено на заседании правительства Новосибирской области 25 февраля. Планируется, что объем господдержки составит порядка 250 миллионов рублей», – сообщила пресс-служба региона.

    • «Сибирь» идет в зоне вылета ФНЛ.
    • Клуб основан в 1934 году.
    • Главное достижение – второе место первого дивизиона в 2009 году.

    Источник: ТАСС

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    02.03.2019 07:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 4 марта 2019, 11:38

      Каждый хочет видеть в своем регионе свой родной клуб. Пусть даже в ФНЛ.
      А разговоры зачем в Сибири футбол, так это разговоры для бедных..
      Вы у себя наверное тоже на стадион ходите, или только у телевизора бамбук курите?!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +47

      zaryalk72 3 марта 2019, 21:27

      «Сибирь» клуб с историей !!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 марта 2019, 16:49

      Пока будет финансовая поддержка ,Сибирь будет существовать. Но эта помощь тоже не беспредельна.

      3
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      Рейтинг: +610

      Врундель 2 марта 2019, 16:21

      А граждане РФ новосибирской области одобрили эту финансовую поддержку?

      1
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      Рейтинг: +853

      Rus9I 2 марта 2019, 14:17

      Правильное решение, поддержать футбол в в том регионе. Но поддержка должна быть только совместно с финансированием титульных спонсоров. Потому что, на одном гос бюджете далеко не уедешь. А спонсоры деньги считать умеют!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 2 марта 2019, 12:25

      Немного ли? Порадуйте население нашей страны,раздайте по ляму каждому жителю России, остальное отдайте фк Сибирь.

      -1
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б > Чуни Муни 2 марта 2019, 15:55

      Если считать что в нашей стране 150 млн человек, то их этих денег каждому по 1,6 рубля. Даже и не знаю куда их девать...

      1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Тони Монтана Б 2 марта 2019, 23:49

      Зажжём по коробку.

      0
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      Рейтинг: +536

      19831170 2 марта 2019, 10:00

      Зачем давать этим дармоедам Деньги налогоплательщиков?Раздайте лучше эти 250лямов бедным пенсионерам,детским домам,малоимущим семьям.Ведь ясно же как белый день с этих денег ни футбола не будет ни зарплат футболистам.Их просто будут пилить и кормить завтраками пацанов,а потом к концу сезона скажут,что денег нету мы сушим вёсла.

      8
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > 19831170 4 марта 2019, 11:33

      Ты о каком распиле толкуешь?!
      Деньги подотчетные, сейчас долги погасят да зарплату выдадут, да за стадион должны.Вот и все.
      А Сибирь всегда жила за счет бюджета области, у нас денежных спонсоров сроду не было!!

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 марта 2019, 09:23

      вот так у нас в России везде где то в наглую воруют а где то не понятно зачем вкладывают из гос.бюджета деньги в сомнительные проекты(спрашивается зачем в Сибири футбол???? район где нужно развивать зимние виды спорта давайте начнем строить стадионы на Северном полюсе

      4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Garrincha58 4 марта 2019, 11:35

      Если на северном полюсе наберется тысяч 5 которые пойдут игру смотреть..так почему бы не поставить?! Я вот вчера в манеже в тепле спокойненько сидел и смотрел игру команды.

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