«Сибирь» получит из госбюджета 250 миллионов рублей

Каждый хочет видеть в своем регионе свой родной клуб. Пусть даже в ФНЛ.
А разговоры зачем в Сибири футбол, так это разговоры для бедных..
Вы у себя наверное тоже на стадион ходите, или только у телевизора бамбук курите?!
Правительство Новосибирской области решило финансово помочь «Сибири». Клуб получит 250 миллионов рублей.
«Правительством Новосибирской области одобрено предоставление финансовой поддержки футбольному клубу «Сибирь».
Соответствующее постановление одобрено на заседании правительства Новосибирской области 25 февраля. Планируется, что объем господдержки составит порядка 250 миллионов рублей», – сообщила пресс-служба региона.
- «Сибирь» идет в зоне вылета ФНЛ.
- Клуб основан в 1934 году.
- Главное достижение – второе место первого дивизиона в 2009 году.