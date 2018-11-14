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    ФНЛ. «Спартак-2» прервал семиматчевую серию без побед, «Тамбов» проиграл «Армавиру» и уступил лидерство «Томи»

    «Спартак» дома обыграл «Сибирь» во встрече 22-го тура ФНЛ. Эта победа стала для москвичей первой за восемь матчей.

    «Тамбов» на своем поле проиграл «Армавиру» и упустил лидерство в турнирной таблице. На первое место вышла «Томь», победившая на выезде «Зенит-2».

    Россия. Первенство ФНЛ. 22-й тур

    Спартак-2 – Сибирь – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бакаев, 13; 2:0 – Мелкадзе, 43; 3:0 – Рудковский, 65.

    Тамбов – Армавир – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Поляков, 45+2.

    Чертаново – Нижний Новгород – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Зиньковский, 46; 2:0 – Глушенков, 53; 2:1 – Абрамов, 61; 3:1 – Зиньковский, 79 (с пенальти).

    Краснодар-2 – Тюмень – 0:0

    Зенит-2 – Томь – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кузьмичев, 55.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2018 18:54
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