ФНЛ. «Спартак-2» прервал семиматчевую серию без побед, «Тамбов» проиграл «Армавиру» и уступил лидерство «Томи»

«Спартак» дома обыграл «Сибирь» во встрече 22-го тура ФНЛ. Эта победа стала для москвичей первой за восемь матчей.

«Тамбов» на своем поле проиграл «Армавиру» и упустил лидерство в турнирной таблице. На первое место вышла «Томь», победившая на выезде «Зенит-2».

Россия. Первенство ФНЛ. 22-й тур

Спартак-2 – Сибирь – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бакаев, 13; 2:0 – Мелкадзе, 43; 3:0 – Рудковский, 65.

Тамбов – Армавир – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Поляков, 45+2.

Чертаново – Нижний Новгород – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Зиньковский, 46; 2:0 – Глушенков, 53; 2:1 – Абрамов, 61; 3:1 – Зиньковский, 79 (с пенальти).

Краснодар-2 – Тюмень – 0:0

Зенит-2 – Томь – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кузьмичев, 55.

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