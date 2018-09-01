ФНЛ. «Тамбов» победил «Сибирь» и вышел в лидеры турнирной таблицы

В матче 9-го тура первенства ФНЛ «Тамбов» дома обыграл «Сибирь» – 3:1. Дубль оформил Сенин Себай.

Тамбовский клуб набрал 20 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы.

С другими результатами можно ознакомиться ниже.

Первенство ФНЛ. 9-й тур

Авангард (Курск) – Армавир – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Гоцук, 33.

Тамбов – Сибирь (Новосибирск) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Киреенко, 12; 1:1 – Себай, 68; 2:1 – Себай, 78 (с пенальти); 3:1 – Аппаев, 83.

Сочи – Краснодар-2 – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Барсов, 43; 1:1 – Окриашвили, 70.

Чертаново (Москва) – Тюмень – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сарвели, 43; 2:0 – Зиньковский, 69; 3:0 – Ежов, 81; 4:0 – Ежов, 90+4.

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