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    ФНЛ. «Краснодар-2» выиграл у «Чертаново» и возглавил турнирную таблицу

    «Краснодар-2» обыграл «Чертаново» в матче 6-го тура ФНЛ со счетом 3:1. Краснодарский клуб с 14-ю очками занимает первую строчку в таблице.

    Первенство ФНЛ. 6-й тур

    Факел (Воронеж) – Сибирь (Новосибирск) – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Галыш, 84.

    Краснодар-2 (Краснодар) – Чертаново (Москва) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Уткин, 30; 2:0 – Сулейманов, 45; 2:1 – Глушенков, 47; 3:1 – Бартасевич (в свои ворота), 74).

    Балтика (Калиниград) – Сочи – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Юрганов (в свои ворота), 7; 1:1 – Миладинович, 22; 1:2 – Горбунов, 50; 2:2 – Пугин, 81.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2018 19:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 12 августа 2018, 20:00

      Не просто обыграл, а единолично возглавил турнирную таблицу! ВПЕРЕД БЫКИ!

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