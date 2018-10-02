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Чугайнов: «Контракт с «Сибирью» рассчитан на три месяца»

2 октября 2018, 07:55

Новый главный тренер «Сибири» Игорь Чугайнов поделился информацией о том, как он оказался в новосибирском клубе.

В текущем сезоне «Сибирь» после 14 туров занимает в турнирной таблице первенства ФНЛ 18-е место.

– Кто вам будет помогать, и на сколько рассчитан контракт?

– Приехал один. Какой штаб был, такой и останется. А контракт рассчитан на три месяца.

– Ничего себе! Что это за такой контракт?

– Я понимаю, почему люди так действуют, поэтому и восприятие адекватное. Команда находится в тяжелом положении. Брать тренера, который, возможно, не справится, но при этом прописывать ему финансовые условия – это, значит, клубу отвечать за свои действия.

Здесь элемент страховки. Мне сказали: «Покажи результат, мы будем с тобой разговаривать дальше». Логика есть. Хуже, когда клубы прописывают тренерам сумасшедшие зарплаты на долгосрочную перспективу, а потом не знают, как с ними расплачиваться: ни результатов нет, ни денег.

– Сколько времени вам нужно, чтобы «Сибирь» встала на дыбы?

– Загадывать не хочу, но месяц минимум. И это, подчеркну, при наборе очков.

– Какую задачу поставили вам до зимней паузы?

– Быть на 15-м месте, то есть покинуть зону вылета. Задача конкретная.

– Финансовые гарантии для команды в Новосибирске получили?

– Мне нравится, когда люди не приукрашивают ситуацию, говорят что есть. Правильнее задать этот вопрос генеральному директору. Он мне все рассказал – я кивнул головой, тему закрыли. Зачем рисовать воздушные замки?

К тому же есть пример соседей, которые идут на первом месте. А мы – в конце. Хотя у «Томи» тоже финансовые проблемы. Понятно, в «Сибири» собрались не альтруисты, но заикаться о деньгах, по-моему, сейчас немножко некрасиво.

Источник: Sportbox.ru
Россия. ФНЛ Cибирь Чугайнов Игорь
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