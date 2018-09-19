ФНЛ. «Зенит-2» одержал первую победу в турнире, «Тюмень» переиграла «Сочи»

«Зенит-2» обыграл «Сибирь» в матче 12-го тура ФНЛ благодаря голу полузащитника Сергея Иванова. Петербуржцы впервые выиграли под руководством нового старшего тренера Владислава Радимова. Также эта победа стала для «Зенита-2» первой в нынешнем сезоне.

В другой встрече «Тюмень» на своем поле одолела «Сочи».

Россия. Первенство ФНЛ. 12-й тур

Сибирь (Новосибирск) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Иванов, 63.

Тюмень – Сочи – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Барсов, 31. 1:1 – Теленков, 53; 2:1 – Козлов, 79.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ