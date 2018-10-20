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    ФНЛ. «Краснодар-2» разгромил «Балтику», «Зенит-2» проиграл «СКА-Хабаровску» Евсеева

    Завершились некоторые матчи 17 тура ФНЛ. Дебютант турнира из Краснодара разгромил соперника в Калининграде. Южане поднялись на пятую строчку таблицы.

    Идущий последним «Зенит-2» потерпел очередное домашнее поражение. Сине-бело-голубые проиграли гостям из Хабаровска.

    Первенство ФНЛ. 17-й тур

    Зенит-2 (Санкт-Петербург) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Ненахов, 76.

    Балтика (Калининград) – Краснодар-2 (Краснодар) – 1:4 (1:3)

    Голы: 0:1 – Уткин, 9; 0:2 – Уткин, 11; 1:2 – Тишкин, 15; 1:3 – Халназаров, 39; 1:4 – Халназаров, 76.

    Сочи – Сибирь (Новосибирск) – 4:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Беляев, 47; 1:1 – Барсов, 57 (с пенальти); 2:1 – Померко, 79; 3:1 – Померко, 80; 4:1 – Песегов, 90+3.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2018 18:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +305

      radist_21 20 октября 2018, 21:40

      Молодцы,пацаны,есть кадры в основу,Данька Уткин давно уже должен заигрываться за основу!

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