ФНЛ. «Мордовия» разгромила «Сибирь», «Краснодар-2» победил «Ротор» и другие результаты

В матче 5-го тура первенства ФНЛ «Мордовия» дома разгромила «Сибирь» – 3:0. Дубль сделал Руслан Мухаметшин.
С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.
Первенство ФНЛ. 5-й тур
Авангард (Курск) – Ротор (Волгоград) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Стеклов, 39.
Тамбов – Краснодар-2 – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Сулейманов, 7; 0:2 – Сергеев, 44; 1:2 – Рыбин, 51.
Нижний Новгород – Луч (Владивосток) – 0:0
Мордовия (Новосибирск) – Сибирь (Новосибирск) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Мухаметшин, 17; 2:0 – Мухаметшин, 77; 3:0 – Дворецков, 85.
Чертаново (Москва) – Армавир – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Лысякин, 67; 1:1 – Молчанов, 90+1.
Источник: Бомбардир.ру