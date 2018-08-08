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    ФНЛ. «Мордовия» разгромила «Сибирь», «Краснодар-2» победил «Ротор» и другие результаты

    В матче 5-го тура первенства ФНЛ «Мордовия» дома разгромила «Сибирь» – 3:0. Дубль сделал Руслан Мухаметшин.

    С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

    Первенство ФНЛ. 5-й тур

    Авангард (Курск) – Ротор (Волгоград) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Стеклов, 39.

    Тамбов – Краснодар-2 – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Сулейманов, 7; 0:2 – Сергеев, 44; 1:2 – Рыбин, 51.

    Нижний Новгород – Луч (Владивосток) – 0:0

    Мордовия (Новосибирск) – Сибирь (Новосибирск) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мухаметшин, 17; 2:0 – Мухаметшин, 77; 3:0 – Дворецков, 85.

    Чертаново (Москва) – Армавир – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Лысякин, 67; 1:1 – Молчанов, 90+1.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2018 21:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3579

      Axe111 8 августа 2018, 22:44

      Краснодар 2 победил ТАМБОВ. Скиньтесь там своей конторкой на очки школьнику новостнику

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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 8 августа 2018, 21:45

      Краснодар победил Тамбов, а не Ротор

      1
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