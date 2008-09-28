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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Спортакадемклуб
Урал - Спортакадемклуб: обзор матча 28 сентября 2008
Урал
28.09.2008, воскресенье, 15:00
Россия. Первый дивизион, 36 тур
2 : 0
Завершен
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Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Спортакадемклуб
Россия. Первый дивизион, 44 тур
Звезда
0 : 3
06.11.2008
Спортакадемклуб
Россия. Первый дивизион, 43 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
03.11.2008
Спортакадемклуб
Россия. Первый дивизион, 42 тур
Спортакадемклуб
2 : 1
27.10.2008
Ростов
Россия. Первый дивизион, 41 тур
Спортакадемклуб
3 : 1
24.10.2008
Динамо Бр
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Торпедо
1 : 3
17.10.2008
Спортакадемклуб
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
Посещаемость:
1500 из 35000 зрителей (4%)
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