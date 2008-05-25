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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Витязь - Спортакадемклуб
Витязь - Спортакадемклуб: обзор матча 25 мая 2008
Витязь
25.05.2008, воскресенье, 19:00
Россия. Первый дивизион, 13 тур
3 : 0
Завершен
Спортакадемклуб
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Витязь - Спортакадемклуб
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0
0
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0
0
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Спортакадемклуб
Россия. Первый дивизион, 44 тур
Звезда
0 : 3
06.11.2008
Спортакадемклуб
Россия. Первый дивизион, 43 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
03.11.2008
Спортакадемклуб
Россия. Первый дивизион, 42 тур
Спортакадемклуб
2 : 1
27.10.2008
Ростов
Россия. Первый дивизион, 41 тур
Спортакадемклуб
3 : 1
24.10.2008
Динамо Бр
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Торпедо
1 : 3
17.10.2008
Спортакадемклуб
Информация о матче
Стадион:
Труд
Посещаемость:
500 из 11962 зрителей (4%)
Новости команд
Все
Витязь
Спортакадемклуб
На просмотр в «Томь» прибыли Чеминава и Миюшкович
2017.01.28 14:55
3
Товарищеский матч. «Химки» обыграли «Витязь»
2016.03.02 18:41
1
Новосадов: «В КАМАЗе у всех был записан определенный вес, а у меня – знак бесконечности»
2016.01.30 15:09
1
На просмотр в «Томь» прибыли Чеминава и Миюшкович
2017.01.28 14:55
3
Товарищеский матч. «Химки» обыграли «Витязь»
2016.03.02 18:41
1
Новосадов: «В КАМАЗе у всех был записан определенный вес, а у меня – знак бесконечности»
2016.01.30 15:09
1
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