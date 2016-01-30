Новосадов: «В КАМАЗе у всех был записан определенный вес, а у меня – знак бесконечности»

Главный тренер "Витязя" Андрей Новосадов отметил, что лишний вес никогда не мешал ему во время выступлений в качестве игрока.

– Ваш лишний вес по ходу игровой карьеры – больная тема?

– Почему? Меня ни разу за вес не штрафовали. Да, были тренеры, которые могли что-то сказать, но только я сам решал – как и что мне делать. На весы последние четыре года вообще не вставал. В КАМАЗе у всех был записан определенный вес, а у меня – знак бесконечности. С тренером поговорили, ему нужно было, чтобы я нормально играл, и я играл. И никаких претензий не было. Я лучше других чувствовал свой организм и старался держать свой вес таким, чтобы спокойно мог его носить.