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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ростов - Спортакадемклуб
Ростов - Спортакадемклуб: обзор матча 08 июля 2008
Ростов
08.07.2008, вторник, 18:00
Россия. Первый дивизион, 22 тур
1 : 0
Завершен
Спортакадемклуб
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Статистика матча Ростов - Спортакадемклуб
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Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Спортакадемклуб
Россия. Первый дивизион, 44 тур
Звезда
0 : 3
06.11.2008
Спортакадемклуб
Россия. Первый дивизион, 43 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
03.11.2008
Спортакадемклуб
Россия. Первый дивизион, 42 тур
Спортакадемклуб
2 : 1
27.10.2008
Ростов
Россия. Первый дивизион, 41 тур
Спортакадемклуб
3 : 1
24.10.2008
Динамо Бр
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Торпедо
1 : 3
17.10.2008
Спортакадемклуб
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Мацюра
(Комсомольск-на-Амуре)
Стадион:
Ростов Арена
Посещаемость:
4500 из 43702 зрителей (10%)
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