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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спортакадемклуб - Звезда
Спортакадемклуб - Звезда: обзор матча 30 марта 2008
Спортакадемклуб
30.03.2008, воскресенье, 13:00
Россия. Первый дивизион, 2 тур
2 : 1
Завершен
Звезда
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спортакадемклуб - Звезда
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0
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0
Матчи команд
Спортакадемклуб
Россия. Первый дивизион, 44 тур
Звезда
0 : 3
06.11.2008
Спортакадемклуб
Россия. Первый дивизион, 43 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
03.11.2008
Спортакадемклуб
Россия. Первый дивизион, 42 тур
Спортакадемклуб
2 : 1
27.10.2008
Ростов
Россия. Первый дивизион, 41 тур
Спортакадемклуб
3 : 1
24.10.2008
Динамо Бр
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Торпедо
1 : 3
17.10.2008
Спортакадемклуб
Звезда
Россия. Первый дивизион, 44 тур
Звезда
0 : 3
06.11.2008
Спортакадемклуб
Россия. Первый дивизион, 43 тур
Звезда
0 : 3
03.11.2008
Анжи
Россия. Первый дивизион, 42 тур
Машук-КМВ
3 : 0
27.10.2008
Звезда
Россия. Первый дивизион, 41 тур
Алания
3 : 0
24.10.2008
Звезда
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Звезда
0 : 4
17.10.2008
КАМАЗ
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