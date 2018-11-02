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    Логашов: «Зенит»? Как может не удивить команда, которая занимает первое место в РПЛ?»

    Защитник «Ростова» Арсений Логашов, который стал автором одного из голов в ворота «Зенита» в матче 1/8 финала Кубка России, посвятил его своей супруге.

    Матч 1/8 финала Кубка России «Ростов» – «Зенит» завершился со счетом 3:1.

    – Рад ли забитому мячу? Скорее доволен, что победили. А мяч посвящаю своей жене.

    – Удивил ли тебя чем-нибудь «Зенит»?

    – Как может не удивить команда, которая занимает первое место в лиге? «Зенит» – сильный коллектив, в котором собраны большие профессионалы, но сегодня мы были нацелены только на победу. Рад, что прошли в четвертьфинал Кубка. А теперь все мысли об игре против «Краснодара».

    – Что скажешь о сегодняшней поддержке?

    – Болельщики были великолепны. На стадионе собралось большое количество людей, несмотря на будний день. Понравились фонарики на трибунах, эмоции, радость болельщиков после забитых мячей. Хочу поблагодарить фанатов за поддержку.

    Источник: ФК «Ростов»

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    02.11.2018 09:31
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z 3 ноября 2018, 00:32

      Зенит чемпион. Разобранный Зенит идёт с отрывом в 6 очков от второго места, а от других мест и того намного больше. Злопыхатели слюнями давятся и пишут ересь, зато их хорошие и сильные клубы которые и забили меньше и очков меньше находятся в заднице. Удачи Зениту!

      0
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      Рейтинг: +4951

      polt 2 ноября 2018, 18:12

      Зенит удивляет своей безвольностью и настроем лишь бы не проиграть. Где бешенные глаза и желание всех рвать и метать. Устали играть на три фронта и нет силенок, чего пыжиться и позориться. Не хочется даже в пример кого то приводить, одним словом на сегодня Зенит на мировом уровне ничто.

      -1
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z > polt 3 ноября 2018, 00:29

      А при чём здесь мировой уровень когда идёт кубок России и первенство РПЛ? Может он и не уровень Ювентуса и Барселоны, зато в Еврокубках среди Российских клубов имеет лучший результат и лучшую игру, да и очков в копилку нашей страны принёс за последние 12 лет больше всех клубов России вместе взятых. Не вам судить если таких вещей не знаете, да и относитесь предвзято или не разбираетесь вообще.

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 2 ноября 2018, 15:55

      Ростов молодцы!!! Порядок бьёт класс!

      2
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      Рейтинг: +895

      xkixerx 2 ноября 2018, 15:39

      ПОКА!!! пока еще, занимающая первое место в лиге....будем посмотреть, туров через 5

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > xkixerx 2 ноября 2018, 16:16

      даже такой - занимающая первое место

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 2 ноября 2018, 13:14

      Отставание Ростова от второго места одно очко. Команда боевая. Не понимаю людей, которые считали, что Зенит должен был по-любому проходить. Это кубок и в этом турнире результат предугадать просто не возможно. Поздравляю ростовчан с дальнейшим прохождением по сетке. Надеюсь в чемпионате будет зрелищный реванш!

      3
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      Рейтинг: +718

      ДВС 2 ноября 2018, 12:52

      Как болельщик Зенита удивлён наличием в составе Лунёва. Уж если
      решили сливаться из кубка, то должны не ставить ведущих игроков во всех линиях.

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 2 ноября 2018, 12:01

      Не хватило сил , да и со скамейки -- слабая замена -- результат известен !!!

      3
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      Рейтинг: +11484

      alp 2 ноября 2018, 11:47

      У нас слабый чемпионат... Разобранный Зенит занимает 1-ю строчку с большим отрывом... заболотный, оздоев, эрнани.... емое, надеюсь эти парни покинут команду зимой

      3
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > alp 2 ноября 2018, 16:15

      полностью согласен

      1
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      Рейтинг: +7031

      mamba9090909 2 ноября 2018, 11:04

      25 ноября будет ответка.))

      2
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      Рейтинг: +461

      andr2112 > mamba9090909 4 ноября 2018, 09:34

      НЕ ЗАВИДУЮ "РОСТОВУ")))

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 2 ноября 2018, 09:48

      Вот,теперь насчёт профессионализма,в Зените,боооольшой вопрос...

      3
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