Логашов: «Зенит»? Как может не удивить команда, которая занимает первое место в РПЛ?»

Защитник «Ростова» Арсений Логашов, который стал автором одного из голов в ворота «Зенита» в матче 1/8 финала Кубка России, посвятил его своей супруге.

Матч 1/8 финала Кубка России «Ростов» – «Зенит» завершился со счетом 3:1.

– Рад ли забитому мячу? Скорее доволен, что победили. А мяч посвящаю своей жене.

– Удивил ли тебя чем-нибудь «Зенит»?

– Как может не удивить команда, которая занимает первое место в лиге? «Зенит» – сильный коллектив, в котором собраны большие профессионалы, но сегодня мы были нацелены только на победу. Рад, что прошли в четвертьфинал Кубка. А теперь все мысли об игре против «Краснодара».

– Что скажешь о сегодняшней поддержке?

– Болельщики были великолепны. На стадионе собралось большое количество людей, несмотря на будний день. Понравились фонарики на трибунах, эмоции, радость болельщиков после забитых мячей. Хочу поблагодарить фанатов за поддержку.