Экс-защитник «Ростова» ответил, чего команде не хватает для чемпионства

Бывший игрок «Ростова» Арсений Логашов считает, что команда с берегов Дона способна бороться за победу в РПЛ, но при одном условии.

– Ты называл Ростов-на-Дону футбольной столицей России. Смелое заявление…

– Дайте им денег – половину или треть от «Зенита» – и команда будет в топ-1. Вокруг Карпина там собраны люди, являющиеся фанатами своего дела.

Но реалии «Ростова» таковы, что они редко покупают футболистов. В основном продают: в тот же «Зенит», «Спартак», «Локомотив».

А сами берут игроков в аренду или бесплатных пацанов, а Георгиевич обучает их футболу. Не скажу, что с нуля, но с какой-то начальной стадии.