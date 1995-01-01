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    РФС запретил «Ростову» регистрировать новых игроков из-за задолженности перед Логашовым

    Палата РФС по разрешению споров запретила «Ростову» регистрировать новых игроков из-за долгов перед защитником Арсением Логашовым.

    «Удовлетворить заявление футболиста Логашова в отношении ФК «Ростов» о взыскании задолженности по компенсации за досрочное расторжение трудового договора и иным выплатам в полном объeме.

    Обязать «Ростов» выплатить Логашову задолженность по соглашению от 2 июля 2021 года об условиях расторжения трудового договора от 13 июня 2018 года.

    Обязать «Ростов» выплатить Логашову проценты за задержку выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии со статьей 236 ТК РФ.

    Применить ФК «Ростов запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Ростов» в случае исполнения обязательств перед футболистом, установленных настоящим решением», – говорится в сообщении РФС.

    • Логашов выступал за «Ростов» с 2018 по 2021-й год.
    • Сейчас он играет за «Кубань».

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    Источник: сайт РФС

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