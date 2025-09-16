Введите ваш ник на сайте
Логашов высказался о возможном чемпионстве «Балтики»

Сегодня, 17:12
1

Бывший игрок «Балтики» Арсений Логашов высказался о возможном чемпионстве команды.

«Нет человека, кому бы сейчас не нравилась «Балтика». Команда играет в целостный футбол, не только обороняется, но и атакует, видны слаженные действия и тренерская рука. Поэтому они и наверху. Если так продолжится... Говорят, что сказок не бывает, но был же чемпионом Англии «Лестер». Также может повторить и «Балтика». Хочется, чтобы «Балтика» стала чемпионом.

К сожалению, мне не удалось поработать с Андреем Талалаевым, но от ребят я всегда слышал только положительное про его работу, идеи и как он тренирует. Не помню, чтобы кто-то говорил, что он какой-то не такой. Про эмоциональность я тоже слышал, но это же не плохо. Хорошее качество быть эмоциональным на фоне неэмоциональных людей. Его эмоции не выглядят смешно, это настоящие чувства человека. Очень приятно смотреть за командой Талалаева и за тем, как он себя преподносит», – сказал Логашов.

  • «Балтика» в прошлом сезоне выиграла Первую лигу.
  • Сейчас в РПЛ калининградцы идут 2-ми.
  • Следующий соперник по РПЛ – «Ростов».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Логашов Арсений
FWSPM
1758035964
Их не будет даже в тройке зимой растащат пол состава вместе с талалайкой. Увы таковы реалии
