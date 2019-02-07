Попов и Логашов спели Карпину песню «Когда мои друзья со мной»

Твиттер «Ростова» опубликовал видео, на котором защитник Арсений Логашов и полузащитник Ивелин Попов исполняют детскую песню «Когда мои друзья со мной» перед главным тренером команды Валерием Карпиным.

Судя по всему, футболисты проиграли в какое-то упражнение и в наказание должны были петь.

В начале песни Карпин взмахивал ручкой, словно дирижерной палочкой, а после ее окончания поаплодировал игрокам и сказал «молодцы».