Попов и Логашов спели Карпину песню «Когда мои друзья со мной»

Предлагаю болельщикам Спартака спеть песню под окнами глушакова " если друг оказался вдруг " ( В.С. Высоцкий ) . )))))
Твиттер «Ростова» опубликовал видео, на котором защитник Арсений Логашов и полузащитник Ивелин Попов исполняют детскую песню «Когда мои друзья со мной» перед главным тренером команды Валерием Карпиным.
Судя по всему, футболисты проиграли в какое-то упражнение и в наказание должны были петь.
В начале песни Карпин взмахивал ручкой, словно дирижерной палочкой, а после ее окончания поаплодировал игрокам и сказал «молодцы».
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— Football Club Rostov (@rostovfc) 7 февраля 2019 г.