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    Попов и Логашов спели Карпину песню «Когда мои друзья со мной»

    Твиттер «Ростова» опубликовал видео, на котором защитник Арсений Логашов и полузащитник Ивелин Попов исполняют детскую песню «Когда мои друзья со мной» перед главным тренером команды Валерием Карпиным.

    Судя по всему, футболисты проиграли в какое-то упражнение и в наказание должны были петь.

    В начале песни Карпин взмахивал ручкой, словно дирижерной палочкой, а после ее окончания поаплодировал игрокам и сказал «молодцы».

    Источник: Твиттер «Ростова»

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    07.02.2019 15:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 7 февраля 2019, 18:00

      Предлагаю болельщикам Спартака спеть песню под окнами глушакова " если друг оказался вдруг " ( В.С. Высоцкий ) . )))))

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 февраля 2019, 16:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не пойму Валера, что распевки устраивает или футболом занимается?
      Таким образом из Ростова может получиться ансамбль песни и пляски! А мы ждем хорошего футбола от команды во втором круге. Не понятно.

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