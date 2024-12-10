Логашов: «Те, кто отказался от Дзюбы, обычно жалеют»

Бывший защитник «Локомотива» Арсений Логашов считает, что клубу стоило задуматься о сохранении форварда Артема Дзюбы.

– Есть мнение, что без сильного центрального нападающего «Локомотиву» будет трудно рассчитывать на успех?

– Видите, они готовы ждать и давать шанс молодым ребятам несмотря на то, что, как многие считают, у них проблемы в атакующей зоне.

– Может, тогда зря «Локомотив» отказался от Артема Дзюбы?

– Может, и зря. Мне кажется, что все, кто отказывается от Дзюбы, потом немного жалеют.

– Вас не удивляет, что Дзюба в 36 лет приезжает и забивает победный гол «Зениту»?

– Нет, он хороший игрок. Возможно, у него нет больших скоростных качеств или того, что он проделывает большую работу. Но то, что Дзюба умеет оказаться в нужном месте в нужный момент и решить исход матча – это все знают. Ему осталось забить всего два гола до звания лучшего российского бомбардира. Мне кажется, что, если бы Дзюба оказался в любой российской команде, не только в «Акроне», хоть в махачкалинском «Динамо», хоть в «Факеле», он бы забивал за сезон свои семь-восемь голов. А то, может, и больше.

Дзюба был в «Локо» в 2023-2024 годах.

Летом с игроком не стали продлевать контракт.

Артем, лучший бомбардир в истории РПЛ, сейчас в «Акроне».

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