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    Логашов: «Те, кто отказался от Дзюбы, обычно жалеют»

    Бывший защитник «Локомотива» Арсений Логашов считает, что клубу стоило задуматься о сохранении форварда Артема Дзюбы.

    – Есть мнение, что без сильного центрального нападающего «Локомотиву» будет трудно рассчитывать на успех?

    – Видите, они готовы ждать и давать шанс молодым ребятам несмотря на то, что, как многие считают, у них проблемы в атакующей зоне.

    – Может, тогда зря «Локомотив» отказался от Артема Дзюбы?

    – Может, и зря. Мне кажется, что все, кто отказывается от Дзюбы, потом немного жалеют.

    – Вас не удивляет, что Дзюба в 36 лет приезжает и забивает победный гол «Зениту»?

    – Нет, он хороший игрок. Возможно, у него нет больших скоростных качеств или того, что он проделывает большую работу. Но то, что Дзюба умеет оказаться в нужном месте в нужный момент и решить исход матча – это все знают. Ему осталось забить всего два гола до звания лучшего российского бомбардира. Мне кажется, что, если бы Дзюба оказался в любой российской команде, не только в «Акроне», хоть в махачкалинском «Динамо», хоть в «Факеле», он бы забивал за сезон свои семь-восемь голов. А то, может, и больше.

    • Дзюба был в «Локо» в 2023-2024 годах.
    • Летом с игроком не стали продлевать контракт.
    • Артем, лучший бомбардир в истории РПЛ, сейчас в «Акроне».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.12.2024 21:11
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    Комментарии (5)
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    VPERDIV SPARTAK
    1733855259
    Валера не жалеет)
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1733861777
    Смотрел его последний матч с Зенитом, не знаю, о чём там можно жалеть, он, конечно, может забить, если мячом ему прямо в голову попасть, но то, какой он пешеход, это ужас, вся команда бьётся, костьми ложатся, пытаются удержать очки в меньшинстве, а этот как по бульвару ходит, запомнился момент перед тем, как его заменили, соперник с мячом в двух метрах от него стоит, а он даже не думает ускоряться, о чём там можно жалеть, не понятно. 
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    DOCTOR PENALTY
    1733861929
    ... жалеют, что сделали это слишком поздно. )
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