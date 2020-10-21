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    Арсений Логашов - статистика

    #43 | Защитник
    Имя Арсений
    Отчество Максимович
    Фамилия Логашов
    Состав Без клуба
    Родной город Курск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 августа 1991 (31 год)
    Рост 183
    Вес 70
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.02.2021 Был в запасе Химки (Химки) 0:4 Крылья Советов (Самара)
    21.10.2020 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (9:10)п    		 Химки (Химки)
    84'
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