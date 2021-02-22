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Арсений Логашов
Статистика
Арсений Логашов - статистика
Завершил карьеру
20 августа 1991 (35), Курск
#43 | Защитник
183 см | 70 кг
Россия
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Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
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1
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1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/8 финала
Химки
0 : 4
22.02.2021
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Нижний Новгород
1 : 1
21.10.2020
Химки
1' - 90'
84'
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