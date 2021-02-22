Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Россия. Кубок 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. ФНЛ 2017/2018 Россия. Молодежное первенство 2016/2017 Россия. ФНЛ 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Copa del Sol 2012 Лига Европы 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Сборные. До 21 года. Отборочный турнир к Евро-2013 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Премьер-лига 2009 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009