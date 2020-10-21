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Нижний Новгород - Химки
Нижний Новгород - Химки: обзор матча 21 октября 2020
Нижний Новгород
21.10.2020, среда, 16:00
Россия. Кубок, группа 5, 3 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 9 : 10
Завершен
Химки
51'
А. Ставпец
74'
М. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Химки
ГОЛ!
Д. Глушаков
8:10
ГОЛ!
Н. Каккоев
8:9
ГОЛ!
И. Кухарчук
7:9
ГОЛ!
Н. Калинский
7:8
ГОЛ!
Д. Тихий
6:8
ГОЛ!
П. Комолов
6:7
ГОЛ!
М. Конате
5:7
ГОЛ!
А. Шумских
5:6
ГОЛ!
Е. Гапон
4:6
ГОЛ!
А. Анисимов
4:5
ГОЛ!
Р. Мирзов
3:5
ГОЛ!
К. Гоцук
3:4
ГОЛ!
Д. Хомич
2:4
ГОЛ!
Б. Идову
2:3
ГОЛ!
Т. Сулейманов
2:2
ГОЛ!
И. Камышев
1:2
Пенальти не реализован!
А. Попов
ГОЛ!
П. Могилевец
1:1
ГОЛ!
А. Сапета
1:0
89'
Замена
И. Камышев
️️️️
А. Долгов
84'
Желтая карточка
А. Логашов
Замена
️️️️
А. Ставпец
80'
74'
ГОЛ! 1:1!
М. Конате
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Д. Мичуренков
71'
71'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
К. Алиев
71'
Замена
Б. Идову
️️️️
М. Тихонов
Замена
П. Комолов
️️️️
А. Федчук
71'
Желтая карточка
Д. Мичуренков
69'
66'
Желтая карточка
М. Тихонов
Замена
Н. Калинский
️️️️
И. Эдиев
61'
Замена
Н. Каккоев
️️️️
М. Гащенков
61'
61'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Д. Липовой
59'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
И. Куат
ГОЛ! 1:0!
А. Ставпец
51'
50'
Желтая карточка
Д. Тихий
Желтая карточка
М. Гащенков
39'
Желтая карточка
И. Темников
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Химки
1
Дмитрий Хомич
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
28
Павел Могилевец
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
81
Олег Смирнов
ВР
0
Михаил Осинов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Химки
54
Егор Генералов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-2-2-2
31
Анисимов
24
Гоцук
5
Шумских
5
Эдиев
11
Темников
41
Сапета
77
Гащенков
16
Ставпец
18
Попов
10
Федчук
19
Мичуренков
4-1-2-3
1
Хомич
43
Логашов
15
Тихий
5
Куат
33
Гапон
28
Могилевец
44
Тихонов
9
Липовой
13
Конате
10
Алиев
11
Долгов
77
Гащенков
22
Каккоев
22
Каккоев
77
Гащенков
10
Федчук
20
Комолов
20
Комолов
10
Федчук
5
Эдиев
78
Калинский
78
Калинский
5
Эдиев
19
Мичуренков
99
Сулейманов
99
Сулейманов
19
Мичуренков
44
Тихонов
30
Идову
30
Идову
44
Тихонов
5
Куат
88
Глушаков
88
Глушаков
5
Куат
11
Долгов
11
Камышев
11
Камышев
11
Долгов
10
Алиев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
10
Алиев
9
Липовой
27
Мирзов
27
Мирзов
9
Липовой
Остались в запасе
Нижний Новгород
Химки
0
Михаил Осинов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
99
Николай Сысуев
ВР
81
Олег Смирнов
ВР
73
Альберт Шарипов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
54
Егор Генералов
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
Остались в запасе
0
Михаил Осинов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
99
Николай Сысуев
ВР
81
Олег Смирнов
ВР
73
Альберт Шарипов
ЦП
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Нижний Новгород - Химки
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Совкомбанк Арена
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