Экс-защитник «Локомотива» назвал неизбежным назначение Ротенберга

Бывший защитник «Локомотива» Арсений Логашов считает, что Борис Ротенберг станет генеральным директором клуба.

«Неизбежно, что Борис Борисович возглавит основную команду, это только дело времени. Хорошо это или плохо – не нам решать. Значит, так нужно.

Это упeртый, работоспособный во всeм человек. А что плохого в этом? Он отучился на спортивный менеджмент, у него был опыт работы с академией «Локомотива». Логичный подъeм по карьерной лестнице.

Сколько будут выделяться денег на трансферы, то это будет зависеть от выбранного клубом вектора. Если нужно срочно брать чемпионство, то деньги на трансферы будут выделять. Но я не вижу в этом логики на данном этапе.

Но Ротенберг – амбициозный человек. Мы также не знаем, в каком виде ещe будет тренерский штаб. Возможно, эти перемены пойдут на пользу, но может и нет», – скзал Логашов.