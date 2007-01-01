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    Логашов: «Халк во время матча называл Вилкова пидором, мразью, а тот ему ничего не показал»

    Бывший защитник «Ростова», «Локомотива» и других клубов Арсений Логашов рассказал о поведении на поле экс-форварда «Зенита» Халка. Он оскорблял судью.

    – Кто твой самый нелюбимый судья?

    – Вилков. Миша.

    – Почему?

    – Он какой-то вообще… С «Локомотивом» как раз против «Зенита» играли – тот матч, когда они на Алексея Миранчука побеждали всей командой, просили удалить его. Фол был на их стороне поля, а они ввели мяч чуть ли не у нашей скамейки. Этот [Вилков] сказал перебить, Миранчук просто мяч в их сторону ударил. Там такое началось!

    Так вот, играем с «Зенитом», в один момент Халк подбежал к Вилкову и сказал: «Ты – пидор, ты – мразь, иди ***». Просто в лицо. На смеси русского и нерусского, так орал, что слюни аж в судью летели. Вся команда это видела, все видели, а у Халка карточка уже была. И этот ему ничего не показал, просто: «Ми-ми, отойди, отойди». А если бы я или кто-то еще так сделал, он бы удалил и потом еще написал, что вот, он за языком не следит.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +47559

      MaxRnD 6 минут назад

      Вилка вообще по-хорошему посадить надо было, а не просто убрать из судейства

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      Рейтинг: +1284

      Хейтер Аларм 6 минут назад

      хренбордир, вы совсем? то есть слово н.е.г.р. вы блочите в комментах, но зато сами не стесняетесь в заголовках писать реальные матерные слова?

      0
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      Рейтинг: +11069

      Cleaner 9 минут назад

      Так Халк все это по-испански говорил!

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