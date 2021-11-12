Логашов: «Халк во время матча называл Вилкова пидором, мразью, а тот ему ничего не показал»

Бывший защитник «Ростова», «Локомотива» и других клубов Арсений Логашов рассказал о поведении на поле экс-форварда «Зенита» Халка. Он оскорблял судью.

– Кто твой самый нелюбимый судья?

– Вилков. Миша.

– Почему?

– Он какой-то вообще… С «Локомотивом» как раз против «Зенита» играли – тот матч, когда они на Алексея Миранчука побеждали всей командой, просили удалить его. Фол был на их стороне поля, а они ввели мяч чуть ли не у нашей скамейки. Этот [Вилков] сказал перебить, Миранчук просто мяч в их сторону ударил. Там такое началось!

Так вот, играем с «Зенитом», в один момент Халк подбежал к Вилкову и сказал: «Ты – пидор, ты – мразь, иди ***». Просто в лицо. На смеси русского и нерусского, так орал, что слюни аж в судью летели. Вся команда это видела, все видели, а у Халка карточка уже была. И этот ему ничего не показал, просто: «Ми-ми, отойди, отойди». А если бы я или кто-то еще так сделал, он бы удалил и потом еще написал, что вот, он за языком не следит.