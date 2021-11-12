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  • Логашов: «Халк во время матча называл Вилкова пидором, мразью, а тот ему ничего не показал»

Логашов: «Халк во время матча называл Вилкова пидором, мразью, а тот ему ничего не показал»

12 ноября 2021, 21:35
19

Бывший защитник «Ростова», «Локомотива» и других клубов Арсений Логашов рассказал о поведении на поле экс-форварда «Зенита» Халка. Он оскорблял судью.

– Кто твой самый нелюбимый судья?

– Вилков. Миша.

– Почему?

– Он какой-то вообще… С «Локомотивом» как раз против «Зенита» играли – тот матч, когда они на Алексея Миранчука побеждали всей командой, просили удалить его. Фол был на их стороне поля, а они ввели мяч чуть ли не у нашей скамейки. Этот [Вилков] сказал перебить, Миранчук просто мяч в их сторону ударил. Там такое началось!

Так вот, играем с «Зенитом», в один момент Халк подбежал к Вилкову и сказал: «Ты – пидор, ты – мразь, иди ***». Просто в лицо. На смеси русского и нерусского, так орал, что слюни аж в судью летели. Вся команда это видела, все видели, а у Халка карточка уже была. И этот ему ничего не показал, просто: «Ми-ми, отойди, отойди». А если бы я или кто-то еще так сделал, он бы удалил и потом еще написал, что вот, он за языком не следит.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Атлетико Минейро Зенит Логашов Арсений Халк Вилков Михаил
Комментарии (19)
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Хейтер Аларм
1636743028
хренбордир, вы совсем? то есть слово н.е.г.р. вы блочите в комментах, но зато сами не стесняетесь в заголовках писать реальные матерные слова?
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MaxRnD
1636743032
Вилка вообще по-хорошему посадить надо было, а не просто убрать из судейства
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Dguffin
1636743603
Настало время умопомрачительных историй от всеми позабытых игроков которым захотелось свои 5 минут славы
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portero
1636744726
Нелюблю я эту принципиальность и рассказы по прошествии лет, ложка дорога к обеду.

Сейчас закомпостиравали мозги уколами,врут пропаган.доны и сами не помнят чего... Следующий этап кастрация молодых, чтоб рака яиц не было.
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alp
1636745033
это логашоф по испански калякает, или Халк так наблатыкался по русски крыть?
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Sanches65
1636745741
Пид.р сказал пид.ру, что он пид.р...ну и где сдесь оскорбление.
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Hektor 84
1636749281
Валили газпромовскую шалошовка Вилкова)))
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Oldtrafford83
1636782532
Можно тут писать слово *****?!
Ответить
Oldtrafford83
1636782641
Эй, бомбардирка, вы а.х.уели??? Почему вам можно писать слово п.и.д.о.р, а нам нет, что за словесная дискриминация???
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_Marqella_
1636785709
Все на судей ругаются,если за это удалять то по 5 удалений за матч будет..Халк ни когда не говорил по русски,чего он там мог Вилкову сказать ?? Бред идиота...
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