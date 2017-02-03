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    Логашов бесплатно перейдет из «Локомотива» в «Тосно»

    Защитник «Локомотива» Арсений Логашов продолжит карьеру в ФНЛ. 25-летний россиянин на правах свободного агента перейдет в «Тосно». Об этом сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

    «Мы договорились с «Локомотивом», что Логашов переходит к нам как свободный агент. Сегодня будет подписан контракт до конца сезона», – сказал Матюшенко.

    В нынешнем сезоне Логашов провел три матча в молодежном первенстве России.

    «Тосно» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: ТАСС

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    03.02.2017 15:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 3 февраля 2017, 19:17

      первая хорошая новость из Локо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 3 февраля 2017, 18:54

      футболист боец , удачи в Тосно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 3 февраля 2017, 16:34

      удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 февраля 2017, 15:59

      Халява

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 3 февраля 2017, 15:47

      давно пора было почистить состав. Не рассчитывают на ряд игроков, а з/п получают и не маленькую

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 февраля 2017, 15:43

      И сразу в премьерку выйдет

      0
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