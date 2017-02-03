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Логашов бесплатно перейдет из «Локомотива» в «Тосно»

3 февраля 2017, 15:40
6

Защитник «Локомотива» Арсений Логашов продолжит карьеру в ФНЛ. 25-летний россиянин на правах свободного агента перейдет в «Тосно». Об этом сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

«Мы договорились с «Локомотивом», что Логашов переходит к нам как свободный агент. Сегодня будет подписан контракт до конца сезона», – сказал Матюшенко.

В нынешнем сезоне Логашов провел три матча в молодежном первенстве России.

«Тосно» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Тосно Локомотив Логашов Арсений
Комментарии (6)
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алекс88
1486125783
И сразу в премьерку выйдет
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Joko21
1486126020
давно пора было почистить состав. Не рассчитывают на ряд игроков, а з/п получают и не маленькую
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Nerlinger
1486126761
Халява
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Borz1
1486128871
удачи
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Nehdan4ik
1486137244
футболист боец , удачи в Тосно.
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footballforeverNN
1486138624
первая хорошая новость из Локо
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