Логашов бесплатно перейдет из «Локомотива» в «Тосно»

Защитник «Локомотива» Арсений Логашов продолжит карьеру в ФНЛ. 25-летний россиянин на правах свободного агента перейдет в «Тосно». Об этом сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

«Мы договорились с «Локомотивом», что Логашов переходит к нам как свободный агент. Сегодня будет подписан контракт до конца сезона», – сказал Матюшенко.

В нынешнем сезоне Логашов провел три матча в молодежном первенстве России.

«Тосно» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.