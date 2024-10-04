Логашов: «Карпин настраивал нас на «Спартак» известной кричалкой, не уставал ее повторять»

Бывший защитник «Ростова» Арсений Логашов поделился ожиданиями от матча команды со «Спартаком».

Команды встретятся в 11-м туре РПЛ завтра, 5 октября.

– Сейчас складывается впечатление, что «Ростов» до сих пор не нащупал свою игру, а «Спартак», напротив, победил «Динамо» в Кубке (3:2). Команда на эмоциональном подъeме сейчас, ещe и игра в Москве. Я помню матчи, когда за «Ростов» играл, – мы в Москве побеждали. Но тогда у «Ростова» футбол был поинтереснее, чем сейчас. «Акрону» они проиграли, вели с «Химками» 2:0, сыграли 2:2 и проиграли по пенальти.

Не знаю точно, но есть ощущение, что «Ростов» в матче со «Спартаком» – явный аутсайдер, но хотелось бы, чтобы «Ростов» зацепился. Эта победа в Москве придала бы уверенности, подъeма – как в игровом, так и в эмоциональном плане. Карпин умеет настраивать, особенно на «Спартак» (смеeтся).

Как он раньше настраивал на «Спартак»? Он кричал нам известную кричалку, всегда. Не уставал повторять.

– Он это говорил каждый день?

– Нет, не каждый. Непосредственно перед игрой со «Спартаком», в недельном цикле – это была подготовка к играм. Он не уставал повторять разные мотивирующие вещи. Я уверен, Георгиевич настроит команду как надо.