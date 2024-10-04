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    • Логашов: «Карпин настраивал нас на «Спартак» известной кричалкой, не уставал ее повторять»

    Логашов: «Карпин настраивал нас на «Спартак» известной кричалкой, не уставал ее повторять»

    Бывший защитник «Ростова» Арсений Логашов поделился ожиданиями от матча команды со «Спартаком».

    • Команды встретятся в 11-м туре РПЛ завтра, 5 октября.

    – Сейчас складывается впечатление, что «Ростов» до сих пор не нащупал свою игру, а «Спартак», напротив, победил «Динамо» в Кубке (3:2). Команда на эмоциональном подъeме сейчас, ещe и игра в Москве. Я помню матчи, когда за «Ростов» играл, – мы в Москве побеждали. Но тогда у «Ростова» футбол был поинтереснее, чем сейчас. «Акрону» они проиграли, вели с «Химками» 2:0, сыграли 2:2 и проиграли по пенальти.

    Не знаю точно, но есть ощущение, что «Ростов» в матче со «Спартаком» – явный аутсайдер, но хотелось бы, чтобы «Ростов» зацепился. Эта победа в Москве придала бы уверенности, подъeма – как в игровом, так и в эмоциональном плане. Карпин умеет настраивать, особенно на «Спартак» (смеeтся).

    Как он раньше настраивал на «Спартак»? Он кричал нам известную кричалку, всегда. Не уставал повторять.

    – Он это говорил каждый день?

    – Нет, не каждый. Непосредственно перед игрой со «Спартаком», в недельном цикле – это была подготовка к играм. Он не уставал повторять разные мотивирующие вещи. Я уверен, Георгиевич настроит команду как надо.

    • Карпин ранее играл за «Спартак» и тренировал его.
    • Логашов сейчас в Медиалиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (6)
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    sochi-2013
    1728044419
    Ренегат
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    DOCTOR PENALTY
    1728046199
    Карпин умеет настраивать команду, это одно из конкурентных преимуществ его как тренера. ***
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    oyabun
    1728046208
    Как то даже не верится. Человек столько лет отдал Спартаку как футболист, а потом и как тренер. Разочарование.
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    qwertyйцукен
    1728047515
    Он кричал нам известную кричалку, всегда....Он не уставал повторять разные мотивирующие вещи. ===== Вот и щас все команды испоьзуют мотивирующую кричалку -----Зенит позор российского футбола.
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    Ziklop
    1728048331
    Карпин мотиватор! даже слишком креативно....
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    FWSPM
    1728050157
    Одной кричалки тут явно будет мало
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