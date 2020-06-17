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  • ⚡Шесть игроков «Ростова» заболели коронавирусом. Клуб ушел на двухнедельный карантин

⚡Шесть игроков «Ростова» заболели коронавирусом. Клуб ушел на двухнедельный карантин

17 июня 2020, 17:59
43

«Ростов» объявил о двухнедельном карантине в связи с заражением коронавирусом у нескольких игроков клуба.

Последнее тестирование показало отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава. По информации комментатора Нобеля Арустамяна, это Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Арсений Логашов. Сейчас они изолированы от команды. Таким образом, пятничный матч с «Сочи» не состоится.

«Ростов был и остаeтся приверженцем возобновления чемпионата. Ранее мы поддержали решение РФС и РПЛ о возобновлении сезона. Наша команда готовилась к матчу в Сочи, мы надеялись на удачный рестарт. Но жизнь вносит свои коррективы.

У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин. Нам бы не хотелось, чтобы кто-либо спекулировал на ситуации в нашем клубе. Ждем, когда после этой паузы команда продолжит борьбу на поле», – сказал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

  • РПЛ возобновляется 19 июня.
  • «Ростов» идет в турнирной таблице на четвертом месте.

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Еременко Роман Логашов Арсений Байрамян Хорен Попов Ивелин Хаджикадунич Деннис Норманн Матиас
Комментарии (43)
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O-kolesov
1592406568
Правильно говорил Борис Раппопорт: Надо доиграть осенью и плавно перейти на весна-осень.
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valkam72
1592407059
Грёбаный синит...
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vsespartak01
1592407760
здоровья парням конечно!точно форс-мажор!эта зараза от нас до осени не отстанет!когда еще вакцину введут!
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ufos73
1592409063
"Вот это да! Кто бы мог подумать, что в разгар пандемии можно заразиться?! Опять ложь! И вообще ни какой короны не существует! Все это проделки Билла Гейтса с желанием всех чипитизировать!!!" Оф заявление РФС-газпозор в лице Дюкова и Прядкина )))
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Kollljan
1592410263
В произошедшем виноват клуб! Клуб должен быть наказан. За неучастие Ростова - технарь 0:3 за каждый пропущенный матч!
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kazak161
1592411262
Сегодня ехал в полном автобусе и 80% пассажиров без масок т.к. уже все забили на эту лажу, все здоровы ,и мои знакомые и родственники, я не пойму где наши игроки умудрились чем то заразится, что то здесь не чисто опять какие то игры с "вирусом"!
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zarsm
1592411474
Клоунада чистой воды. В самом начале пандемии, в первую неделю когда еще был малый прирост, все сидели дома, масочки, антисептики, все дела. А потом всем надоело, прирост стал намного больше, но все повылазили на улицы, все ходят без масок, все забили на все. И говорить как то меньше об этом стали. Как это понимать? Лично я не понимаю. Зараженных столько же в сутки идет, все открывается, возобновляет работу.
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Lester84
1592411948
По-моему какая-то подковерная игра, чтобы Ростов уступил кому-то свое место в еврокубках
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kazak161
1592418484
Ого сколько заговорило о техническом поражение Ростова, где гарантия что завтра в других клубах РПЛ такое может не произойти!
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zigbert
1592421130
Как такое могло случится? Ослабили контроль. Теперь придется перекраивать календарь. Хорошо если в других командах не случится такое. Игрокам конечно же здоровья!
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