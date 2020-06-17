⚡Шесть игроков «Ростова» заболели коронавирусом. Клуб ушел на двухнедельный карантин

«Ростов» объявил о двухнедельном карантине в связи с заражением коронавирусом у нескольких игроков клуба.

Последнее тестирование показало отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава. По информации комментатора Нобеля Арустамяна, это Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Арсений Логашов. Сейчас они изолированы от команды. Таким образом, пятничный матч с «Сочи» не состоится.

«Ростов был и остаeтся приверженцем возобновления чемпионата. Ранее мы поддержали решение РФС и РПЛ о возобновлении сезона. Наша команда готовилась к матчу в Сочи, мы надеялись на удачный рестарт. Но жизнь вносит свои коррективы.

У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин. Нам бы не хотелось, чтобы кто-либо спекулировал на ситуации в нашем клубе. Ждем, когда после этой паузы команда продолжит борьбу на поле», – сказал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.