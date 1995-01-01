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    ⚡Шесть игроков «Ростова» заболели коронавирусом. Клуб ушел на двухнедельный карантин

    «Ростов» объявил о двухнедельном карантине в связи с заражением коронавирусом у нескольких игроков клуба.

    Последнее тестирование показало отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава. По информации комментатора Нобеля Арустамяна, это Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Арсений Логашов. Сейчас они изолированы от команды. Таким образом, пятничный матч с «Сочи» не состоится.

    «Ростов был и остаeтся приверженцем возобновления чемпионата. Ранее мы поддержали решение РФС и РПЛ о возобновлении сезона. Наша команда готовилась к матчу в Сочи, мы надеялись на удачный рестарт. Но жизнь вносит свои коррективы.

    У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин. Нам бы не хотелось, чтобы кто-либо спекулировал на ситуации в нашем клубе. Ждем, когда после этой паузы команда продолжит борьбу на поле», – сказал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

    • РПЛ возобновляется 19 июня.
    • «Ростов» идет в турнирной таблице на четвертом месте.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии32
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      Рейтинг: -5

      Аден 3 минуты назад

      а вот бЗениту повезло, у них дезинфекторы нашли токмо вшей и сифилис.

      0
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      Рейтинг: +575

      zarsm 4 минуты назад

      Клоунада чистой воды. В самом начале пандемии, в первую неделю когда еще был малый прирост, все сидели дома, масочки, антисептики, все дела. А потом всем надоело, прирост стал намного больше, но все повылазили на улицы, все ходят без масок, все забили на все. И говорить как то меньше об этом стали. Как это понимать? Лично я не понимаю. Зараженных столько же в сутки идет, все открывается, возобновляет работу.

      1
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      Рейтинг: +1232

      kazak161 7 минут назад

      Сегодня ехал в полном автобусе и 80% пассажиров без масок т.к. уже все забили на эту лажу, все здоровы ,и мои знакомые и родственники, я не пойму где наши игроки умудрились чем то заразится, что то здесь не чисто опять какие то игры с "вирусом"!

      1
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      Рейтинг: +1933

      Kollljan 24 минуты назад

      В произошедшем виноват клуб! Клуб должен быть наказан. За неучастие Ростова - технарь 0:3 за каждый пропущенный матч!

      1
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      Рейтинг: +575

      zarsm > Kollljan 14 минут назад

      Да что ты говоришь, для тебя спортивные принципы ничего не значат?) Ах да, глянул на аватарку и вопросы отпали

      2
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      Рейтинг: +1933

      Kollljan 28 минут назад

      Сейчас будут спекулировать этим короновирусом все кому это будет выгодно. Не захотели играть с Сочи - заболели короновирусом. Кто там проверять будет? Правда это или нет. С Динамо непонятки какие-то тоже. Короче нужно завязывать чемпионат и признавать результаты по последнему сыгранному туру

      2
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      Рейтинг: +9024

      ufos73 44 минуты назад

      "Вот это да! Кто бы мог подумать, что в разгар пандемии можно заразиться?! Опять ложь! И вообще ни какой короны не существует! Все это проделки Билла Гейтса с желанием всех чипитизировать!!!"
      Оф заявление РФС-газпозор в лице Дюкова и Прядкина )))

      2
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      Рейтинг: +330

      PAREVG. > ufos73 30 минут назад

      Верно, не существует. У меня среди родственников и знакомых, во многих городах России, и Хорватии, нет никого кто сам болел, или знал того кто болеет.
      А цифры из СМИ, что умерло энное количество человек С короновирусом, именно С, а не ОТ...

      3
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      Рейтинг: +1566

      Cleaner 47 минут назад

      Что значит "тестирование показало отклонение от нормы"? В Ростове могут говорить по русски и называть все своими именами?

      1
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      Рейтинг: +351

      Proker 57 минут назад

      Пе....ц коту, теперь точно срать не будет

      0
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      Рейтинг: +1472

      Genz 59 минут назад

      У Динамо тоже пять заболели - Филипп, комличенко и ещё три из молодых,но черти молчат. Скорее После игры и соперник нахапает рогатых малышвриков

      1
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      Рейтинг: +1472

      Genz > Genz 55 минут назад

      Только у динамовцев не кароновирус. Там похуже сифилиса

      0
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      Рейтинг: +1505

      _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      Да все уже кранты,,, "возобновления чемпионата блин называется"! Теперь путь только "весна-осень".

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