Оганесян: «Хенти пока тяжело, но в «Локомотиве» в него верят»

Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян рассказал о травмированных игроках, которые могут пропустить предстоящий важный матч против ЦСКА.

«Конечно, матч с ЦСКА очень важен. Хочется порадовать болельщиков. Тем более мы можем сократить отставание от ЦСКА. К игре готовятся все, кроме Шишкина, Григорьева и Майкона. Плюс небольшое повреждение у Пейчиновича. Но до матча есть еще время, посмотрим на состояние Неманьи. Да, Хенти пока тяжело. Но мы верим в него. Надеемся, скоро он забьет», – сказал Оганесян.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – ЦСКА состоится в субботу, 16 апреля, в 17:00 по московскому времени.