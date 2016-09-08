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  • Хенти: «Локомотиву» не важно, с кем играть. До «Спартака» мне нет дела»

Хенти: «Локомотиву» не важно, с кем играть. До «Спартака» мне нет дела»

8 сентября 2016, 00:00
19

Нападающий «Локомотива» Эзекиэль Хенти поделился ожиданиями от матча шестого тура РФПЛ против «Спартака».

– По-моему, «Локомотиву» не важно, с кем встречаться, потому что у нас отличная команда. В этом все могли убедиться, когда мы победили в Краснодаре. Там на поле отдавали все силы. Каждый помогал партнерам и в прессинге, и в отборе, проявлял должную агрессию, и оттого всем по отдельности становилось легче. Впрочем, «Локо» и до этого смотрелся неплохо. В конце концов, никому не уступили. Наша команда весьма конкурентоспособна, а моя задача – выполнять в ней свою работу. До «Спартака» в принципе нет дела, хотя, конечно, знаю, что предстоит очень важная встреча. Это же дерби.

– Тем не менее за полгода пребывания в российском чемпионате у вас должно было сложиться некое мнение о красно-белых, не так ли?

– Смотрел большинство матчей «Спартака» в этом сезоне, в том числе против того же «Краснодара». Футболисты действуют слаженно, у них много движения. Это оппонент, с которым трудно справиться, – сказал Хенти.

Матч «Спартак» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 11 сентября. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Хенти Эзекиэль
Комментарии (19)
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alex kidn
1473282202
Порвем мясо
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Фан666
1473282688
Посмотрим как Хенти выполнит свою работу.
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ваавва
1473285945
Спартаку будет трудно 3-х лидеров потеряли, но Зе и Джано надесь вытащат!
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Шейник
1473294875
вот поэтому и проиграют...на Спартак надо настраиваться...
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sergan113
1473304268
В отличии от Ещенко, который уже и счет знает,Хенти ничего особенного не сказал.Так что болелам мяса нужно немножко осадить.
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ДАША Д
1473310162
Спартак сильнее.
Ответить
Анатолий Одинец
1473310274
Кому это надо!"№;%:?
Ответить
RedWhiteFanS
1473312961
Походу до 90 минуты не все колёса у паровоза доедут до станции прибытия.
Ответить
dimsok
1473317538
На данный момент Локомотив однозначно по игре слабее.
Ответить
World_football
1473323077
Только спартачи так скажут,у нас лучше,у нас сильнее,у других колёса отпадут,как бы у спартака что нибудь не отпало
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