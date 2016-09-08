Хенти: «Локомотиву» не важно, с кем играть. До «Спартака» мне нет дела»

Нападающий «Локомотива» Эзекиэль Хенти поделился ожиданиями от матча шестого тура РФПЛ против «Спартака».

– По-моему, «Локомотиву» не важно, с кем встречаться, потому что у нас отличная команда. В этом все могли убедиться, когда мы победили в Краснодаре. Там на поле отдавали все силы. Каждый помогал партнерам и в прессинге, и в отборе, проявлял должную агрессию, и оттого всем по отдельности становилось легче. Впрочем, «Локо» и до этого смотрелся неплохо. В конце концов, никому не уступили. Наша команда весьма конкурентоспособна, а моя задача – выполнять в ней свою работу. До «Спартака» в принципе нет дела, хотя, конечно, знаю, что предстоит очень важная встреча. Это же дерби.

– Тем не менее за полгода пребывания в российском чемпионате у вас должно было сложиться некое мнение о красно-белых, не так ли?

– Смотрел большинство матчей «Спартака» в этом сезоне, в том числе против того же «Краснодара». Футболисты действуют слаженно, у них много движения. Это оппонент, с которым трудно справиться, – сказал Хенти.

Матч «Спартак» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 11 сентября. Начало – в 16:30 по московскому времени.