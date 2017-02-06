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  • Семин: «Хенти? Если футболист игнорирует требования, то нам не по пути»

Семин: «Хенти? Если футболист игнорирует требования, то нам не по пути»

6 февраля 2017, 08:02
7

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о недостатках форварда Эзекиэля Хенти, который покинул команду в январе.

«Локомотиву» не хватает скорости. И любой новичок должен быть более быстрым, чем уже имеющиеся в наличии игроки. Предпочитаю, чтобы форвард действовал не только в передней линии, а по всему полю, выполнял серьезную беговую работу. Для меня это важно.

Да, у Хенти неплохая скорость. Может, и получится с ним что-то в дальнейшем. Но, во-первых, он давал маленький объем. Во-вторых, ему не хватало качеств. В-третьих – своеобразный характер. Это африканец должен был подстроиться под команду, под традиции клуба и правила, а не мы под него. Вот такой комплекс причин, по которым мы расстались.

Просто имелись такие нюансы, когда Хенти должен был принимать то, что ему говорят. А не делать так, как хочет. Нужно выполнять установку. В игре с «Рубином» Хенти вышел и допустил грубую ошибку, стоившую поражения. А по головке никто за это нас не погладит. Люди должны отвечать за свое появление на поле. Если человек серьезно относится даже к 10 – 15 минутам, которые ему выделяют, значит, полезен для команды. А если игнорирует требования, то нам не по пути», – сказал Семин.

Напомним, Хенти будет выступать в чемпионате ОАЭ за клуб «Банияс» на правах аренды до конца сезона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Хенти Эзекиэль Семин Юрий
Комментарии (7)
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арейская
1486359430
Я знаю ,меня заминусует основная масса этого сайта, так как Сёмин любимчик для многих.,но я не разделяю эту точку зрения, хорошо помню тот момент когда ОН , не хочу сказать что намерено, но тем не менее отправил Анжи" в пердив, если кому-то интересно, могу представить статистику до и после Сёмина
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Fanfurik
1486362056
Может еще выстрелит после аренды,хотя врятли
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LokoGoGo
1486362415
Ну скорость-то у него была... а вот поля он тотально не видел... для нападающего - это просто провал
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ВoВ
1486363167
"Нам не по пути" – сказал Семин)))))
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kykyi
1486364103
ЮПи нужна скорость. Именно для этого он поменял 22 летнего Хенти на 32 летнего Фарфана? Темнит, что то Семин .
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