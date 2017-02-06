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    Семин: «Хенти? Если футболист игнорирует требования, то нам не по пути»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о недостатках форварда Эзекиэля Хенти, который покинул команду в январе.

    «Локомотиву» не хватает скорости. И любой новичок должен быть более быстрым, чем уже имеющиеся в наличии игроки. Предпочитаю, чтобы форвард действовал не только в передней линии, а по всему полю, выполнял серьезную беговую работу. Для меня это важно.

    Да, у Хенти неплохая скорость. Может, и получится с ним что-то в дальнейшем. Но, во-первых, он давал маленький объем. Во-вторых, ему не хватало качеств. В-третьих – своеобразный характер. Это африканец должен был подстроиться под команду, под традиции клуба и правила, а не мы под него. Вот такой комплекс причин, по которым мы расстались.

    Просто имелись такие нюансы, когда Хенти должен был принимать то, что ему говорят. А не делать так, как хочет. Нужно выполнять установку. В игре с «Рубином» Хенти вышел и допустил грубую ошибку, стоившую поражения. А по головке никто за это нас не погладит. Люди должны отвечать за свое появление на поле. Если человек серьезно относится даже к 10 – 15 минутам, которые ему выделяют, значит, полезен для команды. А если игнорирует требования, то нам не по пути», – сказал Семин.

    Напомним, Хенти будет выступать в чемпионате ОАЭ за клуб «Банияс» на правах аренды до конца сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.02.2017 08:02
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 февраля 2017, 09:55

      ЮПи нужна скорость. Именно для этого он поменял 22 летнего Хенти на 32 летнего Фарфана? Темнит, что то Семин .

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 6 февраля 2017, 09:39

      "Нам не по пути" – сказал Семин)))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 6 февраля 2017, 09:26

      Ну скорость-то у него была... а вот поля он тотально не видел... для нападающего - это просто провал

      2
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 6 февраля 2017, 09:20

      Может еще выстрелит после аренды,хотя врятли

      0
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      ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Fanfurik 6 февраля 2017, 09:31

      Может и выстрелит, но в в другой стране

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 февраля 2017, 08:37

      Я знаю ,меня заминусует основная масса этого сайта, так как Сёмин любимчик для многих.,но я не разделяю эту точку зрения, хорошо помню тот момент когда ОН , не хочу сказать что намерено, но тем не менее отправил Анжи" в пердив, если кому-то интересно, могу представить статистику до и после Сёмина

      1
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      Рейтинг: +79

      Giletka > арейская 6 февраля 2017, 09:42

      Но при Сёмине Анжи играл куда интереснее, чем после. Много быстро атаковал, хз почему не забивали.

      0
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