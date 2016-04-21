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Хенти: «Нервничаю из-за того, что пока не удалось забить»

21 апреля 2016, 18:05

Нападающий «Локомотива» Эзекиэль Хенти признался, что его нервирует голевая засуха в новом клубе.

«Москва – отличный город, хотя погода в апреле удивила снегом. Можно сказать, это выбило из колеи. Но адаптация в городе проходит нормально.

Немного нервничаю из-за того, что пока не удалось забить, ведь в прошлых командах открывал счет голам почти сразу. Но эта нервозность полезна, надеюсь, такое состояние поможет мне забить как можно скорее. Может быть, даже в ближайшем матче», – сказал Хенти.

Напомним, что на счету Хенти в составе «Локомотива» четыре матча, в которых он не отметился результативными действиями.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Хенти Эзекиэль
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